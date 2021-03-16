تراند اليوم : فيديو حفلة مزرعة جرش +18،، فيديو جرش المزرعة شاهد أونلاين فيديو المزرعه فيديو مزرعة جرش 

فيديو حفلة مزرعة جرش مشاهدة فيديو جرش المزرعة تحميل وتنزيل فيديو المزرعه أونلاين فيديو مزرعة جرش حفلة مزرعة جرش القصة بدأت في مزرعه في #جرش على طريق #اربد حيث أقيم فيها حفله مختلطه من العيار الثقيل مليئه بتعري وتجمعات ومخالفات قانونية وتخل بالحياء العام.

أثار مقطع فيديو عنونه ناشطون بـ“ حفلة مزرعة جرش“، ويظهر حفلا صاخبا لمجموعة من الشبان و الفتيات بـ“البكيني“، غضب الشارع الأردني.

وقال نشطاء إن الحفلة كانت في إحدى المزارع الخاصة بمدينة جرش، شمال الأردن.

وسرعان ما تصدر هاشتاق حفلة مزرعة جرش مواقع التواصل في الأردن، كما تم تداول فيديو الحفل على نحو واسع، لا سيما على برنامج الوتس آب.

ويأتي الفيديو الذي يوثق الحفل الصاخب الذي لم يلتزم المشاركون فيه بإجراءات كورونا الاحترازية، في ظل استمرار الحكومة الأردنية في اتحاذ تدابير من بينها حظر التجول ليلا بسبب الجائحة.