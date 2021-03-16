تراند اليوم : تردد قناة بطوط للاطفال الجديدة

نقدم تردد قناة بطوط ضمن مجمُوعة من القنوات الخاصّة بالاطفال تتسلسَل فيما يلي على قمر نايل سات وما فيه من مدارات عدِيدة ذات قوة في الإشارة.

إذا كنت تحب متابعة الكرتون، نقدم لك تردد قناة "بطوط" حتى تتمكن من متابعة كل جديد تقدمه.

التردد: 11411

استقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

واشتكى الكثير من متابعي قناة بطوط على القمر الصناعي النايل سات من اختفاء القناة على التردد، الأمر الذي دفع الكثيرين للتساءل عن الترددات الجديدة للقناة المتخصصة بنشر المحتوى الخاص بالأطفال.

إدارة قناة بطوط أكدت أنها تجري تحديث مستمر لتردداتها على القمر الصناعي النايل سات لتدارك مشكلة توقف الترددات الخاصة بها، ولكي يتمكن متابعيها بالتمتع بمشاهدة حصرية وبجودة عالية للقناة.

قناة بطوط هي قناة متخصصة بالأطفال، تستعرض طيلة ساعات اليوم عدد من البرامج المتخصصة بالأطفال، من رسوم متحركة وبرامج وأفلام كرتون مميزة.