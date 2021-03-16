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تراند اليوم : شاهد.. حفلة جرش رقص بالبكيني وأغاني صاخبة

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تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي فيديو حفلة جرش والذي أظهر أردنيات وهم يرقصون بالبكيني.

اثار فيديو انتشر كما الهشيم في النار بين الاردنيين حفيظة الشارع الاردني الذي طالب الامن بضبط الشباب والفتيات اللواتي ظهرن فيه لا سيما انهن ظهرن بلباس البحر البكيني ورافق الموسيقى رقص خليع لاثنتين من الفتيات في ذات التسجيل.
وقال مدونون ونشطاء ان هذا الفيديو المنتشر خارج عن عادات وتقاليد الاردنيين المستمده من الشريعه اضافة الى ان الفيديو خرق لامر الدفاع الذي منع التجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي مطالبين الامن بضروره معاقبة كل من ظهر في ذاك الفيديو

محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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