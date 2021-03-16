تراند اليوم : نتائج التاسع 2020 حسب الاسم

نتائج التاسع 2020 رابط نتائج التعليم الاساسي في سوريا 2020 نهاية السنة الدراسية 2020/2019 حيث اعلنت وزارة التعليم بسوريا الانتهاء من تصحيح وتدقيق ورصد درجات الطلاب المتقدمين لاختبارات نهاية السنة الدراسية 2020/2019 من جميع المراحل المرحلة الاساسية والاعدادية والشرعية وابدت سعادتها من مرور الاختبارات دون اي مشاكل فكانت الاختبارات جيدة ولم تشهد اي معارضات كما وكانت النتائج مرضية جدا واعلى من مستوى العام الماضي وبلغت نسبة النجاجا 66% بالعلم الماضي ومن المتوقع ان ترتفع بشكل ملحوظ بهذا العام. رابط نتائج التعليم الاساسي في سريا للسنة الدراسية 2019/2020 للاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال رقم الاكتتاب والاسم سندرجه لكم متابعينا الاعزاء من خلال موقعنا لتتمكنوا من معرفة النتائج باسرع وقت ممكن وطريقة الاستعلام عن نتائج التعليم الاساسي عر موقع وزارة التعليم بسوريا.

واعلنت وزارة التربية والتعليم بسوريا عن الانتهاء من تصحيح وتدقيق اوراق اختبارات نهاية العام والتي بلغ طلابها بكافة المراحل التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية قرابة 281 ألف طالب وطالبة بكافة المحافظات ويمكن للطلاب جميعا من الاستعلام عن نتائجهم من خلال موقع الوزارة والرابط المدرج التالي اضغط هناا واتباع الخطوات التالية:

اولا بعد الدخول على رابط الاستعلام بوزارة التعليم سوريا الخدمات الالكترونية.

يحدد المستولى الدراسي تعليم أساسي.

من ثم يختار المحافظة التي تنتمي اليها المدرسة.

ادخال رقم الاكتتاب الخاص بالطالب.

من ثم ابدأ البحث فتظهر نتيجة الطالب.

رابط نتائج التعليم الاساسي في سوريا 2020 حسب الاسم

سندرج لكم رابط الاستعلام عن نتائج المرحلة الاساسية بسوريا والتي ادرجتها وزارة التربية والتعليم عبر موقعها من خلال الاسم ورقم الاكتتاب الخاص بالطالب من خلال الروابط المدرجة التالية.

الاستعلام عن نتائج التعليم الاساسي في سوريا بالاسم

الاستعلام عن نتائج التعليم الاساسي في سوريا برقم الاكتتاب

تزامنا مع صدور نتائج التعليم الاساس والاعدادية والشرعية بوزارة التربية والتعليم السورية للسنة الدراسية 2019/2020 ادرنا لكم رابط الاستعلام عن نتائج مرحلة التعليم الاساسي من خلال موقع الوزارة وللمراحل المتبقية>

النتائج من هنا