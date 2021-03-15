شكرا لبحثكم عن خبر مصر.. أزمة بين ياسمين عبد العزيز وشقيقها بسبب أحمد العوضي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشبت أزمة بين الفنانة ياسمين عبد العزيز وشقيقها وائل، بعد نشره صورة لمسلسل "مالوش كبير" الذي يجمع الفنانة مع زوجها أحمد العوضي، الذي كان سببا لخلاف سابق مع شقيقها.

ونشر وائل عبد العزيز البوستر الرسمي لياسمين عبد العزيز عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، وعلق عليه قائلا: "مبروك يا غزل، هو ده الصح والطبيعي أنتِ نجمة كبيرة ودي مكانتك وده مطرحك، مبروك يا اللي ملكيش كبير"، ثم وجه رسالة لأحمد العوضي إثر تردد أنباء عن حذف ياسمين لصورته من الملصق الدعائي لمسلسلها قائلا: "مقولتلك يا حبيبي من الأول، ملهاش كبير، مسمعتش كلامي". ولكن ردت ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الرسمي بتطبيق "انستغرام"، على شقيقها الذي تهكم على زوج أخته، اليوم وعلقت ياسمين علي البوستر الذي يضم أحمد العوضي قائلة: "اللي ملوش كبير"، ووضعت رمزا مبتسما في رد منها علي شقيقها وائل عبدالعزيز. المصدر: وسائل إعلام مصرية

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