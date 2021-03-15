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تراند اليوم : ارطغرل 108 :: موقع النور ارطغرل الحلقة 108 قيامة ارطغرل الحلقة 108 مترجمة للعربية HD كاملة

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متابعات/الخليج 365/ في أحداث مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الرابع الحلقة 108 ينجح أرتوك وتورغت وبامسي لايقاع بماريا وكشف خيانة ماريا عبر إيهامها بأن بامسي قتل تورغت أثناء الشجار العنيف الذي نشب بينهما، ويتم إخراج جنازة وهمية له.

تيتان يستغل ذلك ويهجم على السوق لكن يقع بفخ بمحكم أعده رجال ينتهي بقتل جميع رجال تيتان وكسر  بامسي لرأس تيتان.

ابن العربي يعالج حفصه ويطلب من الام هايماه أن تدعو لها بالشفاء.

تنشب معركة حامية بين رجال سعد الدين كوبيك وأرطغرل واريس أثناء وجودهم في سجن عزيز تنتهي بإصابة أريس بجروح خطيرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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