تراند اليوم : الحلقة 108 قيامة ارطغرل الحلقة 108 الموسم الرابع مترجم HD

في أحداث قيامة ارطغرل الحلقة 108 يتفق تورغت وبامسي على القتال فيما بينهم لكشف حقيقة الخائن الموجود داخلهم، وتبدأ الخطة بموت تورغت ، ونقل ماريا رسالة عاجلة لتيتان تفيد بمقتل تورغت.

ما زال المسلسل يتربع على عرش المسلسلات التركية التى تعرض حاليا على القنوات الفضائية التركية، فى حين يتابعه الجمهور المصرى على مواقع مشاهدة الأفلام والمسلسلات الأجنبية عبر الانترنت، وهو ما يجعل المسلسل كل أسبوع "تريند" .فى حين يقطع محبو ومتابعو المسلسل أجزاء كبيرة من المسلسل، وكذلك الصور ويقومون بوضعها على مواقع التواصل الاجتماعى مع أشهر الجمل التى قيلت فى الحلقات السابقة، مع الاشادة بأبطال العمل، والاعجاب بشخصياته التاريخية .

مسلسل قيامة ارطغرل يحظى المسلسل بشعبية جارفة، حيث تقع أحداثه فى القرن 13 الميلادى، ويعرض سيرة حياة الغازى أرطغرل بن سليمان شاه والد عثمان الأول (مؤسس الدولة العثمانية)، وقائد قبيلة قايى من أتراك الأوغوز المسلمين التى ينتمى إليها.

مسلسل قيامة أرطغرل الحلقة 108 يعرض على شاشات 23 دولة وهى روسيا ورومانيا وباكستان وإيران وإندونيسيا والمجر واليونان وبلغاريا والبوسنة والهرسك وأذربيجان وأفغانستان وألبانيا وجورجيا وقطر ومقدونيا وسلوفينيا وصربيا وليتوانيا وكرواتيا وبنجلاديش .

يذكر أن أول حلقات مسلسل قيامة أرطغرل عرضت فى ديسمبر 2014 وكانت مدة الحلقة ما يقرب من ساعتين، وكانت تزداد نسب مشاهدة الحلقات يوما تلو الآخر، حتى أصبح المسلسل الأكثر شعبية وأعلى مشاهدة فى تركيا وهو من بطولة إنجين ألتان دوزياتان، وإسراء بيلقيتش وهوليا دارجان.