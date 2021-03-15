تراند اليوم : ارطغرل موقع النور ارطغرل 108 قيامة ارطغرل الحلقة 108 الموسم الرابع موقع النور ارطغرل 108 مترجم

متابعات/الخليج 365/ بمزيد من الاثارة طلت علينا الحلقة 108 من مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الرابع الحلقة 108 ،وفيها سيتحدد مصير حياة أو موت الفارس ارطغرل ، وقبل تنفيذ السلطان علاء الدين لحكم الاعدام بحق ارطغرل يتم إثبات براءته في اللحظات الاخيرة ، ويقوم أرطغرل على إثر ذلك بقتل سعد الدين كوبيك.

وفي قيامة ارطغرل الحلقة 108 ينقذ أرطغرل السلطان علاء الدين من محاولة تسميمه عن طريق الطباخ في اللحظات الأخيرة، ويأتي أريس إلى قصر السلطان ليعلن إسلامه أمام الجميع.

وتنشب معركة شرسة بين تيتان وتورغت تنتهي بفقد الاخير لوعيه وإعتقال تيتان ظناً من رجال أرطغرل بأنه قد قتل.