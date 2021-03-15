تراند اليوم : إعدام 5 أشخاص من عائلة واحدة في مصر

نفذت السلطات المصرية، الاثنين، حكم الإعدام بحق 5 أشخاص من عائلة واحدة بينهم سيدتان، لإدانتهم بخطف وقتل طفلة بدلتا النيل.

وقال مصدر أمني بمصلحة السجون المصرية، إنه تم اليوم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بشكل نهائي من قبل محكمة النقض، ضد 5 أشخاص بينهم سيدتان من عائلة واحدة لاتهامهم بخطف وقتل طفلة منذ عام 2013.

وأضاف المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن إدارة السجون نفذت الحكم بعد تصديق الرئيس المصري عليه الأسبوع الماضي بسجن طنطا العمومي في محافظة الغربية.

وأشار إلى أن تنفيذ حكم الإعدام كان بحضور وكيل عن النائب العام، ومأمور وطبيب السجن، وتم إرسال جثث المتهمين للمشرحة، تمهيدا لتسليمها إلى ذويهم.

وأيدت محكمة النقض المصرية (أعلى محكمة طعون) في مارس 2017، حكما بإعدام المتهمين الخمسة بعد إدانتهم في اختطاف طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات وقتلها بعد طلب فدية.

كما نفذت مصلحة السجون حكما بالإعدام بحق متهم آخر في قضية أخرى، بعد استنفاذ كل الإجراءات القانونية.

ووفق القانون المصري فإنه إذا صار الحكم بالإعدام نهائيا ترفع أوراق المدان إلى الرئيس بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم الصادر إذا لم يصدر الأمر بالعفو، أو بإبدال العقوبة خلال 14 يوما.