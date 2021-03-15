تراند اليوم : الفنان تامر حسني يحيي أول حفل غنائي مختلط في السعودية

الرياض/ الخليج 365

نسقت هيئة الترفيه السعودية مع المطرب المصري تامر حسني، لإحياء أول حفل غنائي مختلط في المملكة. ونشرت روزنامة الترفيه التابعة للهيئة في صفحتها على "تويتر" منشور الحفل الذي يقام يوم 30 مارس/آذار المقبل بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

من جانبه، أعرب المطرب المصري تامر حسني عن سعادته باختيار السعودية له، ليحيي أول حفل مختلط بها، واصفاً الاختيار بأنه "شرف كبير له خاصة، لما يربطه بشعبها من حب".

وعلّق تامر في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين قائلاً، إنه سعيد بحب الشعب السعودي له، وهو أيضاً يحبهم، مشيراً إلى أن أغانيه "أثرت فيهم وأنهم شهدوا معه مشوار حياته الفنية منذ بدايتها".