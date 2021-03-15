تراند اليوم : لماذا تجاهل صدام معلومات البشير عن غزو قادم للعراق أعد له منذ 1988 في اروقة البنتاغون؟

الخرطوم- الخليج 365:

يكشف الرئيس السوداني المشير عمر حسن البشير عن تفاصيل غير مسبوقة حول كيف أعد البنتاغون خططا عسكرية لغزو منطقة الخليج العربي منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي.

وقال الرئيس البشير لبرنامج " قصارى القول" انه اطلع شخصيا على تلك الخطط، لكونه ضابطا في القوات المسلحة السودانية وتلقى تدريباته في الولايات المتحدة حقبة الرئيس السوداني السابق جعفر نميري. واكد البشير ان الأميركان كانوا ينتظرون الفرصة لاحتلال المنطقة وقد وفرها لهم صدام حسين.

ويذكر الرئيس السوداني الذي يبدأ زيارة عمل رسمية لروسيا مع وفد اقتصادي وعسكري كبير تستغرق ثلاثة ايام ان ضباط الاستخبارات المركزية الأمربكية كانوا يشرفون على التدريبات العسكرية للمبعوثين السودانيين بالاتفاق مع النميري.