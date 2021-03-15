تراند اليوم : مخرج مصري تزوج 18 مرة من بينهن ابنة الفنان "فريد شوقي"

القاهرة/ الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية، ناهد السباعي، أن والدها المخرج الراحل، مدحت السباعي، تزوج 18 مرة طيلة حياته، معتبرة أن الرقم كبير للغاية، كما وصفت والدها بـ"الحبيب".

وأفادت ناهد السباعي في لقاء تلفزيوني أنه على الرغم من أنها كانت تحب والدها بشدة، وكانت هناك علاقة خاصة تجمع بينهما، إلا أنها لن ترتبط بشخص تزوج هذا العدد من الزيجات.

وأشارت حفيدة فريد شوقي وهدى سلطان أنها تفضل الارتباط بشخص يحبها وحدها، وأن تكون علاقتهما معاً مستقرة وطويلة الأمد، لذلك هي صبورة للغاية قبل الإقدام على الزواج، خاصة وأنها لا تحب فكرة الطلاق.

وخلال اللقاء طلبت ناهد فريد شوقي، والدة ناهد السباعي، من ابنتها أن تمنحها حفيدا خلال العام الجاري، خاصة وأنها حققت الكثير على المستوى الفني ونالت العديد من الجوائز.

إلا أن الوقت قد حان من أجل تحقيق بعض الأمور على المستوى الشخصي والإقدام على الزواج، وهو ما علقت عليه ناهد السباعي مؤكدة أنها دخلت في 3 علاقات عاطفية سابقة، إلا أنها شخصية غير مريحة ومتعبة وتختفي في كثير من الأحيان، كما أن أحد الأشخاص طلب منها ترك التمثيل وهو ما رفضته.

كما ذكرت ناهد السباعي ما قالته لها والدتها حول تدخل رجل في مسيرتها الفنية: "الرجالة بتروح وتيجي.. الأفلام بتروح ومبترجعش