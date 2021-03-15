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تراند اليوم : تحضير درس اسماء الاشارة للسنة الثانية متوسط .. تحضير اسماء الاشارة

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نعرض إليكم في لفتة تعليمية تحضير درس اسماء الاشارة للسنة الثانية متوسط مع طرح جملة من الامثلة والشواهد والمناقشة والتحليل.

عرض ومناقشة الأمثلة :

تستخرج عن طريق الأسئلة المرفقة ـ تحقيقا للمقاربة النّصّيّة ـ من نص الأعياد ص 102 .         

1 ـ قال هذا الرّجل الحكيم : " إنّ هذا رأي صائب "

س : إلام احتكمت الأمم لإظهار زينتها ؟

 2 ـ وبحكم هذه السّنّة الفطريّة كان لكلّ أمّة أيّام تظهر فيها زينتها .

س : ما هي الأعياد حسب الفقرة الأخيرة ؟

3 ـ والأعياد بعد ذلك ذات صحف ماضية محبّذة .

4 ـ الفطر والأضحى ، هذان هما عيدا المسلمين ، إنّ هذين العيدين مميزان .

5 ـ هؤلاء الرّجال و النّساء محتفلون فقد عمّت أجواء الفرح بالعيد هنا و هناك .  

قراءة الشّواهد : يقرأها الأستاذ ويكلّف متعلّمين أو ثلاثة بقراءتها قراءة إعرابيّة صحيحة .

المناقشة والتّحليل :

لاحظ المثال الأوّل وتأمّل الكلمتين المسطر تحتهما . ما نوعهما ؟ ج : اسمان . هل عرفت المقصود بالإشارة ؟ ج : نعم فهما الرّجل و الرّأي ـ علام دلّت " هذا " الأولى ؟ ج : دلّت على وجود رجل نشير إليه ـ وبم أخبرتنا ؟ ج : أنّ الرّجل حكيم . إذن فهذا الاسم من المعارف لأنّ المقصود به معيّن معروف . كيف نسمّي الاسم الذي نشير به إلى شيء ما ؟ ج : اسم إشارة . ما موقعهما الإعرابيّ ؟ ج : الأوّل : فاعل مرفوع و الثّاني اسم إن منصوب ـ هل ظهرت العلامة الإعرابيّة عليهما ؟ ج : لم تظهر ـ وهل تغيّر شكله بزيادة أو نقص ؟ ج : لم تتغيّر      كيف نسمّي ما لزم آخره حركة واحدة ؟ ج : المبنيّ ـ  وكيف نسمّي المقصود بالإشارة ؟        [ الذي أشرنا إليه ] ج : مشار إليه ـ ما الفرق بين المشار إليهما في المثال ؟ ج : الأوّل مادي [محسوس مرئي حاضر] والثّاني غير محسوس ـ إلا توصّلت ؟

 1 ـ أسماء الإشارة : أسماء علم مبنيّة تدلّ على معيّن (ملموس أو محسوس) بواسطة إشارة باليد أو نحوها إذا كان المشار إليه ماديا مثل : هذا هاتف وهذه سيّارة  .

أو بإشارة معنويّة إذا كان المشار إليه معنويا مثل : تلك مسألة صعبة

لنعد مجدّدا إلى الأمثلة . ما الضّمير الذي يناسب هذا ؟ ج : ضمير المفرد المذكّر ـ أذن هذا يدلّ على المفرد المذكّر ـ حدّد اسم الإشارة في م 2 . ج : هذه . علام تدلّ هذه ؟ ج : المفرد المؤنّث . هل يشار إلى المفرد المؤنّث بهذه فقط ؟ ج : لا بل يشار لها ب : هاته ـ هذي ـ هاتي

علام دلّ اسم الإشارة " ذلك " ؟ على المفرد المذكّر ـ ما الفرق بين " هذا وذلك " ؟ ج : يشار بهذا للقريب و بذلك للبعيد ـ ما نقيض ذلك ؟ ج : تلك . علام تدلّ ؟ ج : المفرد المؤنّث البعيد .

ما اسم الإشارة في م 4 ؟ ج : هذان ـ هذين ـ ما إعرابهما ؟ ج : هذان مبتدأ مرفوع ، هذين اسم إنّ منصوب ـ إلام يشار بهما ؟ ج : المثنّى المذكّرـ ما مرادفهما من المؤنّث ؟ ج : هاتان ـ هاتين

علام دلّ اسم الإشارة ّهؤلاء" ؟ ج : على جمعي المذكّر والمؤنّث .

إلام يشار ب "هنا وهناك " ؟ ج : إلى المكان ـ ما الفرق بينهما ؟ ج : هنا للإشارة إلى المكان القريب وهناك للبعيد .

 2 ـ دلالة أسماء الإشارة واستعمالاتها : تستعمل للعاقل وغير العاقل 

هذا ـ ذلك

 

ـ ذاك : للمفرد المذكّر القريب : ـ هذا أمر دبّر بليل ـ ذاك أستاذ اللغة العربيّة. 

هذه ـ هاته ـ هذي ـ هاتي ـ تلك : للمفردة المؤنّثة القريبة : هذه خديجة و هاته غرفتها .                         هذان ـ هذين : للمثنّى المذكّر ـ هذان خصمان اخصموا في ربّهم ـ قرأت هذين الكتابين  هاتان ـ هاتين : للمثنى المؤنّث : افْتُتِحَتْ هاتان المؤسستان حديثاً ـ حللت هاتين المسألتين

هؤلاء ـ أولئك : للجمع مذكّر أو مؤنّثا : هؤلاء أبطال (بطلات) الجزائر

قوله تعالى : " إنَّ السَّمْعَ والبَصَرَ والفؤاد كلُّ أولئكِ كانَ عَنْهُ مَسؤولاً "

هنا : يشار به للمكان القريب : هنا يسكن قريبي .

هناك ـ هنالك  : يشار بها للمكان للبعيد : هناك مكّة المكرّمة . (هُنَالِك ابْتُلِىَ الْمُؤْمِنُونَ

ملاحظات :

أ ـ كلّ أسماء الإشارة مبنيّة إلا هذان ـ هاتان [عند الرفع ] وهذين ـ هاتين [عند النّصب والجر] 

ب ـ يشار بها إلى المفردة المؤنّثة وإلى الجمع المؤنّث : تلك سحابة ماطرة ـ تلك سحب ممطرة

ج ـ هذا أصلها ذا [ الهاء للتّنبيه ] هذه = ذه ـ هذان = ذان ـ هاتان = تان ـ هؤلاء = أولاء .

د ـ تستخدم : ثمَّ وثمّة للإشارة إلى المكان البعيد : " فثمّ وجه الله 

أوظّف تعلّماتي :

1 ـ ضع اسم إشارة مناسب مكان النّقط :

.... شاعرا العروبة [هذان ] ـ ... مذيعة الأطفال [ هذه] ـ ... أقمار صناعيّة [ تلك ـ هذه]   

.... ممثّلات الفرقة [ هؤلاء] ـ ... بيت محمّد و .... مدرسته [ هنا ـ هناك ] ـ

.... روّاد فضاء [ هؤلاء] ـ ... الولدان و .... البنتان أبناء ... الرّجل [ هذان ـ هاتان ـ هذا ]

2 ـ أعرب : إنَّ هذين المبنيين مؤجران .

إنّ : حرف مشبّه بالفعل يفيد التّوكيد

هذين : اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب اسم إنّ [ ولها إعراب ثان : اسم إشارة اسم إنّ منصوب وعلامة نصبه الألف لأنّه مثنّى ] .

المبنيين : بدل منصوب وعلامة نصبه الياء لأنّه مثنّى .

مؤجّران : خبر إنّ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنّه مثنّى .

" هذا خلق الله " 

هذا : اسم إشارة مبنيّ على السّكون في محلّ رفع مبتدأ [ أو الهاء للتنبيه وذا اسم إشارة ....]

خلق : خبر مرفوع وعلامة رفعه الضّمّة الظّاهرة على آخره وهو مضاف .

الله ـ لفظ جلاله ـ : مضاف إليه مجرور وعلامة جرّه الكسرة الظّاهرة على آخره .

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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