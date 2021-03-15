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تراند اليوم : لائحة المترشحين لاجتياز مباراة التعليم بالتعاقد 2020

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أعلنت وزارة التربية الوطنية في المغرب، عن لائحة المترشحين لاجتياز مباراة التعليم بالتعاقد 2020 .

وأصدرت مجموعة من الأكاديميات الجهوية للتربية نتائج الانتقاء الاولي لاجتياز مباراة التعليم بالتعاقد فوج 2021- 2020 لأطر الأكاديميات الجهوية والملحقين التربويين والإداريين والاقتصاديين والاجتماعين.

و حاليا تم الإعلان عن نتائج الانتقاء الخاصة بجهة بني ملال خنيفرة وهي جاهزة للتحميل من خلال الجدول بالاسفل، كما أنه يمكنكم الاطلاع على الصفحة المتجددة الخاصة من الاسفل.

 

لوائح المقبولين في امتحانات مباراة التعليم بالتعاقد 2020 2021 هنا

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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