تراند اليوم : اسماء bts بالكوري

اسماء bts بالكوري ،تعتبر فرقة بي تي اس من الفرق الموسيقي المشركة المشهورة بشكل كبير في العالم، فيدعما كنت مغمورة قبل عدة سنوات في كوريا أصبحت اليوم هي ذات شهرة كبيرة في العالم ككل ولا سيما في الولايات المتحدة الامريكية، حيث بدأت هذه الفرقة في عام 2013 وكانت بدايات في المدرسة بين مجموعة أصدقاء ومن ثم تطورت هذه الفرقة لتكون هي الفرقة الاولى في كوريا، ومن الجدير بالذكر بأن بداية الشهرة الدولية لفرقة بي تي اس كانت بعدما تم الإحياء لأحد الحفلات في الولايات المتحد الأميريكية قبل عدة سنوات لتصل الى معدل حضور قياسي ومن ثم تم التمثيل لعدة أفلام شكل النجاح الكبير ولا سيما أن الممثلين هم الأصدقاء السبعة.

ما هي اسماء اعضاء bts مرتبة بالكوري

كون اسماء اعضاء bts مرتبة بالكوري تشكل الأهمية الكبيرة للكثير من المحبين لهذا الشركة ولاسيما اسماء اعضاء bts مرتبة بالكوري بالترتيب، فقد جاءت قائمة اسماء اعضاء bts مرتبة بالكوري كالتالي:

الاسم الفني الاسم الحقيقي تاريخ الميلاد[48] كيم وك جين 진 4 /12/ 1992 العمر 27 عام. كيم جونغ كوك 정국 1 سبتمبر 1997 العمر 22 عام. كيم نام جون 준 12 /9/ 1994 العمر 25 عام. بارك جيمين 민 13 /10/ 1995 العمر 24 عام. مينيون غي 민기 9 /3/ 1993 العمر 27 عام. كيم تاي هيونغ 김형 30 /12/ 1995 العمر 24 عام جونغ هو سوك 석 18 /2/ 1994 العمر 26 عام.

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