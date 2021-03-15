تراند اليوم : تحضير نص مشكلة الموارد الطبيعية للسنة الاولى ثانوي

تحضير نص مشكلة الموارد الطبيعية للسنة الاولى ثانوي مشاهدة وتحميل تحضير نص مشكلة الموارد الطبيعية للسنة الاولى ثانوي منتديات الجلفة كامل بدون حذف مع عرض تفصيلي للشرح وتوضيح وتبيان المعاني.

اكتشف معطيات النص :

الازمة التي سيواجهها الانسان هي نفاذ الموارد الطبيعية و على راسها البترول , فاجعة انتهائه ستقتصر على العالم الثالث فقط .. والدليل على ذلك بأن الأمم الكبرى بدأت بمشاريع الطاقة البديلة منذ عقود كالمحطات الشمسية في الصحارى الأمريكية وكما في النمسا أيضاً:

النمسا تعتمد على الطاقات البديلة منذ فترة طويلة ولديها ما يسمى بالطاقة الجيوحرارية بتحويل حرارة أعماق الأرض إلى طاقة كهربائية ..

تشغل هذه المشكلة عقول العلماء لانه في حالة نفاذها ستصاب الصناعة و السوق العربية بشلل

نعم بامكاننا التفؤل و ذلك بالعمل على ايجاد بدائل مثل الطاقة الذرية و الطاقة الحرارية الارضية و طاقة المد و الجزر ( موارد طاقوية متجددة ) مثل الخشب و الطاقة الشمسية ....

الموارد الطبيعية القابلة للتجديد هي الخشب ' الطاقة الهوائية و الشمسية

’ المشكلة في هذه الطاقات البديلة هي انها لم تصبح بعد اقتصادية اىل الحد الذي يبرز استخدامها في نطاق واسع . ’

يذهب الى فئة المتفئلين

انقش معطيات النص :

هي نعمة لكن بمجرد التفكير في مسالة نفاذها يجعلها نقمة

المستفيد هي دول التي تمارس العولمة