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تراند اليوم : تلخيص قصيدة زحف عربي ظافر

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تلخيص قصيدة زحف عربي ظافر ، الكثير يبحث عن تلخيص هذا النص فـانا لخصته مثل ما أعرف ارجوا ان اكون افدتكم به .

السيف اصدق أنباء من الكتب _-_ في حده الحدْ بين الجد و اللعب

وهذا البيت يدل على ان ابوتمام يمجد فيه السيف ويسخر من المنجمين لا
نهم كذبوا والتنجيم هو علم التنبؤ الغيبي وكان يعني بالطابع للتعرف على امور المستقبل .

المعركة كانت بين الفرس و الروم حيث كذبوا على العرب و غدروا بيهم و سخر منهم ابو تمام ليعظم الفتح لأنه كان فتحا عظيما عجز أمامه الأدباء
ولم يستطيعوا وصفه , وهو فتح سعد به من في الأرض و من في السمــاء .

حيث ان السيف يرمز للقوة و العزيمة و الشجـاعة و هو النصر لا يكون بـاكلام و التنجيم و التفاهات و انما بخوض
المعارك ..

تلخيص قصيدة زحف عربي ظافر

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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