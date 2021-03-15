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تراند اليوم : موقع ناجح نتائج السادس الاعدادي 2020 .. نتائج السادس الاعدادي 2020 الدور الثاني ملازمنا

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موقع ناجح نتائج السادس الاعدادي 2020 نتائج السادس اعدادي 2020 الدور الثاني رابط نتائج السادس الاعدادي 2020 نتائج السادس الاعدادي 2020 الدور الثاني موقع ناجح رابط نتائج السادس نتائج السادس الاعدادي 2020 الدور الثاني موقع نتائجنا  ،اعلنت وزارة التربية نتائج الامتحانات النهائية للسادس الاعدادي بكافة فروعه، حيث بلغت نسب النجاح في الفرع العلمي التطبيقي ( ‌‎%‎81‎ ) و الفرع العلمي الاحيائي ( ‎%‎74) والفرع الادبي (‎%‎77).

وتقدم وزير التربية علي مخلف الدليمي في كلمة خاصة بهذه المناسبة، بالشكر  لدولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على مساندته للعملية الامتحانية منذ انطلاقها الى انتهائها ، وكذلك الوزارات الساندة كلاً من الصحة والتعليم العالي ، والداخلية، والدفاع، والامن الوطني، وهيئة الحشد ، والاتصالات.

كما تقدم الدليمي بالشكر والعرفان لكافة الملاكات التربوية التي اوصلت الامتحانات الى مبتغاها المطلوب.

كما بارك معاليه للطلبة ولذويهم الجهود العالية والواضحة من خلال نسب النجاح التي تحققت في نتائج الطلبة مقارنة بالاعوام السابقة بكافة فروعه، مشيداً وبفخر بطلبتنا الذين قهروا الظروف الاستثنائية من اجل عراقنا الحبيب.

واكدت الوزارة ان نسب النجاح كانت كالآتي:

الفرع العلمي التطبيقي ( ‌‎%‎81‎ )

الفرع العلمي الاحيائي ( ‎%‎74)

الفرع الادبي (‎%‎77)

نتائج السادس الاعدادي 2020 الدور الاول موقع نتائجنا من خلال ( الرابط التالي ) .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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