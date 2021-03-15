تراند اليوم : تحضير نص النزعة العقلية في القصيدة العربية .. تلخيص نص النزعة العقلية في القصيدة العربية للسنة الثانية ثانوي

نقدم لكم في لفتة تعليمة تحضير نص النزعة العقلية في القصيدة العربية كامل مع التفسير والشرح التفصيلي.

تلخيص النص هو :

رقت الحياة العقلية في العصر العباسي برقي القصيدة العربية وبرقي الشعر بصفة عامة كيف لا والكتب المترجمة لعبت دورها في إثراء الفكر وتنميته في هذا العصر ، ناهيك عن مختلف الوسائل والطرق التي كانت لأولي الفضل من الشعراء والكتاب والمترجمين في نقل علوم الفرس والهنود واليونان من حوارات مع العلماء وأصحاب الملل والنحل وترجمة وغيرها .

كذلك ظهرت فئت تدعى بالمعتزلة ولها الفضل في طبع الشعر بطابع جديد عالجوا من خلاله مشاكل عصرهم من جبر واختيار وفكرة تولد ، لا أنسى كذلك أن شغف الشعراء وبعض الحكماء والعلماء العباسيين بحضارة الفرس والهنود واليونان وثقافاتهم جعلهم ينقلونها ويترجمونها من علوم طبائع عند الهنود ، ومن علم فلك وفلسفة ومنطق عند اليونان وشتى الحكم والوصايا في الصداقة والمشورة عند الفرس ومن أشهر ما ترجم عن الفرس : كتاب كليلة ودمنة والأدب الصغير والكبير .

كل هذا وذاك أدى إلى ازدهار الحياة العقلية في هذا العصر العباسي ازدهارا ملحوظا من أشعار شعرائهم وقصائدهم : أبو نواس ، أبو العتاهية ، بشار بن برد .... ومنهم كذلك من ألف في المنطق وغيرها".