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تراند اليوم : تحضير نص النزعة العقلية في القصيدة العربية .. تلخيص نص النزعة العقلية في القصيدة العربية للسنة الثانية ثانوي

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نقدم لكم في لفتة تعليمة تحضير نص النزعة العقلية في القصيدة العربية كامل مع التفسير والشرح التفصيلي.

تلخيص النص هو :

رقت الحياة العقلية في العصر العباسي برقي القصيدة  العربية وبرقي الشعر  بصفة عامة كيف لا والكتب المترجمة لعبت دورها في  إثراء الفكر وتنميته في  هذا العصر ، ناهيك عن مختلف الوسائل والطرق التي  كانت لأولي الفضل من  الشعراء والكتاب والمترجمين في نقل علوم الفرس  والهنود واليونان من حوارات  مع العلماء وأصحاب الملل والنحل وترجمة وغيرها  .

 كذلك ظهرت فئت تدعى  بالمعتزلة ولها الفضل في طبع الشعر بطابع جديد  عالجوا من خلاله مشاكل عصرهم  من جبر واختيار وفكرة تولد ، لا أنسى كذلك أن  شغف الشعراء وبعض الحكماء  والعلماء العباسيين بحضارة الفرس والهنود  واليونان وثقافاتهم جعلهم  ينقلونها ويترجمونها من علوم طبائع عند الهنود ،  ومن علم فلك وفلسفة ومنطق  عند اليونان وشتى الحكم والوصايا في الصداقة  والمشورة عند الفرس ومن أشهر  ما ترجم عن الفرس : كتاب كليلة ودمنة والأدب  الصغير والكبير .

كل هذا وذاك  أدى إلى ازدهار الحياة العقلية في هذا العصر  العباسي ازدهارا ملحوظا من  أشعار شعرائهم وقصائدهم : أبو نواس ، أبو  العتاهية ، بشار بن برد .... ومنهم كذلك من ألف في المنطق وغيرها".

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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