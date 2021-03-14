تراند اليوم : ( مصراوى) نتائج الامتحانات الدبلومات الفنية 2018 البحيرة :: البوابة الالكترونية للتعليم الفنى نتيجة الدبلومات تجاري زراعي صناعي سياحي 2018

نتيجة الدبلومات الفنية 2018 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع بوابة الدبلومات الفنية ، الان وبشكل حصري يمكنكم التعرف والاستعلام على نتيجتك مباشرة .

نضعكم قرائنا الكرام بجديد نتائج الدبلومات الفنية في جمهورية مصر العربية لمحافظة البحيرة بالاسم ورقم الجلوس والتي ستعلن اليوم الاربعاء رسميا لجميع طلاب الدبلومات الفنية .

فقد أكد مصدر مقرب من وزارة التربية والتعليم المصرية ان النتائج ستظهر يوم الخميس الموافق 28-6-2018، مشيرة إلى أن المؤشرات الأولية للنتيجة تؤكد ارتفاع نسب النجاح عن العام الماضى 2017 بشكل ملحوظ.

فمن المقرر ان تعقد وزارة التربيه والتعليم اليوم الخميس الموافق 28/6/2018 مؤتمر صحفيا بديوان عام وزارة التربيه والتعليم لاعلان نتيجة الدبلومات الفنية الزراعى والتجارى والصناعى نظام الثلاث والخمس سنوات والنظام المزدوج للعام الدراسى 2017/2018



وتشير المؤشرات العامة ان نتيجة الدبلومات الفنية لهذا العام مبشرة ومطمئنة وافضل من العام الماضى وكانت امتحانات الدبلومات انطلقت يوم السبتب الموافق 19 مايو وانتهت يوم الخميس 31 مايو وبلغ اجمالى عدد الطلاب على مستوى الجمهورية 700 الف طالب بمختلف التخصصات والشعب.

طلاب الدبلومات الفنية تخصص دبلوم التجارة والزراعة والصناعية للعام 2018 بامكانكم ااطلاع وفحص نتيجة الدبلومات الفنية الخاص بكم اول باول فور اعتمادها ونشرها من قبل وزارة التعليم عبر الرابط المباشر للنتائج والذي نضعه لكم اليوم من خلال المقال التالي.

يمكن لطلبة الدبلومات الفنية بالتخصصات المختلفة الحصول على النتيجة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط الضغط علي هــــــنـــــــــــــــا، ونتمنى لكم النجاح.

ومن المقرر اعلان النتيجة فى نهايو يونيو او الااسبوع الاول من شهريوليو القادم على أبعد تقدير.

والآن نبين لكم الرابط الخاص بـ موقع بوابة التعليم الفني، أو كما يسمى البوابة المصرية للتعليم الفني، حيث تم خصيصاً إنشاءه بغرض الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2018 في مصر( الصناعي، والتجاري، والفندقي، والزراعي).