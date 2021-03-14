تراند اليوم : نتائج الثانوية العامة حسب الاسم .. نتائج امتحانات الشهادة الثانوية 2018 بالاسم نتائج الشهادة الثانوية حسب الاسم موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy

نتائج الثانوية العامة حسب الاسم نتائج امتحانات الشهادة الثانوية 2018 بالاسم نتائج الشهادة الثانوية حسب الاسم موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy ،نتيح لكافة الطلبة والطالبات رابط موقع وزارة التربية السورية الرسمي، والذي يمكنهم من خلاله الإستعلام والتعرف على نتائج الثانوية العامة البكالوريا للعام الدراسي 2018، وبعد الدخول إلى الموقع يجب الضغط على أيقونة نتائج الإمتحانات، وإختيار إمتحانات الثانوية، وكتابة الإسم الشخصي وإسم المدينة، أو كتابة رقم الإكتتاب وإسم المدينة، حث يتيح الموقع نتائج كافة المواد مفصلة، وسيكون إستلام الشهادة الثانوية بعد الإعلان عنها بيوم واحد، عن طريق زيارة الإدارة التعيليمة لكل طالب حسب المحافظة التي يتبع لها، نتائج البكالوريا 2018 موقع وزارة التربية السورية نتائج الشهادة الثانوية.

وأصدرت وزارة التربية السورية قبل قليل صباح اليوم الخميس نتائج امتحانات الدورة الأولى لشهادة الدراسة الثانوية بفروعها المختلفة العامة والشرعية والصناعية والتجارية والنسوية للعام 2018.

وكان أكثر من 224 ألف طالب وطالبة تقدموا إلى الدورة الأولى لامتحانات شهادة التعليم الثانوي العامة بمختلف فروعها العلمي والأدبي والشرعية والصناعية والتجارية والنسوية.

وأكدت وزارة التربية أن نسبة النجاح في الفرع العلمي 58.73 بالمئة حيث بلغ عدد المتقدمين 111240 طالباً نجح منهم 65328 طالباً.

وكانت امتحانات شهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي بدأت يوم 28 مايو/أيار الماضي وانتهت يوم 12 يونيو/حزيران الماضي، فيما استمرت امتحانات الثانوية الشرعية حتى يوم 18 يونيو/حزيران 2018

نتائج البكالوريا سوريا حسب الاسم الثلاثي أو برقم اكتتاب الطالب يكون متاحا يوم الخميس الموافق 28/6/2018، عقب انتهاء المصححين والمراجعين من كافة عمليات فرز ومراجعة درجات الطلاب، ورفع كشوفات أسماء الناجحين في الثانوية العامة بسوريا لاعتمادها رسميا، وأخيرا الإعلان عن أسماء أوائل شهادة البكالوريا 2018 بسوريا حسب المحافظة ثم تحميلها من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية في سوريا لنتائج الامتحانات.

بوابة النتائج الامتحانية السورية يمكن من خلالها الاستعلام عن نتائج البكالوريا الفصل الدراسي الثاني دورة 2018 برقم الاكتتاب خلال وقت قريب، وسنتابع تصريحات موقع الوزارة الرسمي حال ورود أي جديد عن نتيجة.