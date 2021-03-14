تراند اليوم : نتائج الشهادة الثانوية السورية 2018 .. حمل نتائج الشهادة الثانوية بالاسم موقع سانا : نسبة النجاح في الفرع العلمي 58,73 % والأدبي 41,64 %

نتائج الشهادة الثانوية السورية 2018 ، وأصدرت وزارة التربية الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية المهنية بفروعها “التجارية والنسوية والصناعية” والثانوية الشرعية للدورة الأولى لعام 2018.

وكان أكثر من 224 ألف طالب وطالبة تقدموا إلى الدورة الأولى لامتحانات شهادة التعليم الثانوي العامة بمختلف فروعها العلمي والأدبي والشرعية والصناعية والتجارية والنسوية.

وأصدرت وزارة التربية اليوم نتائج امتحانات الدورة الأولى لشهادة الدراسة الثانوية بفروعها المختلفة “العامة والشرعية والصناعية والتجارية والنسوية لعام 2018”.

وبينت وزارة التربية أن نسبة النجاح في الفرع العلمي 73ر58 بالمئة، حيث بلغ عدد المتقدمين 111240 طالباً نجح منهم 65328 طالباً، و أن نسبة النجاح في الفرع الأدبي 64ر41 بالمئة حيث بلغ عدد المتقدمين 68928 طالبا نجح منهم 28702 طالبا.

وأوضحت الوزارة أن نسبة النجاح في الثانوية الشرعية بلغت 53ر63 بالمئة، حيث بلغ عدد المتقدمين 1741 طالبا نجح منهم 1106 طالباً.

وكان أكثر من 224 ألف طالب وطالبة تقدموا إلى الدورة الأولى لامتحانات شهادة التعليم الثانوي العامة بمختلف فروعها العلمي والأدبي والشرعية والصناعية والتجارية والنسوية.

طالع الان كافة نتائج البكالوريا في سوريا لجميع طلاب وطالبات البكالوريا في سوريا للعام 2018 ، مباشرة من موقع وزارة التربية والتعليم السورية، والتي أعلنت عنها قبل قليل لطلاب البكالوريا الفرع العلمي والادبي والشرعي ، والذين بات بامكانهم الاطلاع على نتائد البكالوريا الان بكل سهولة.

نتائج البكالوريا سوريا حسب الاسم الثلاثي أو برقم اكتتاب الطالب يكون متاحا يوم الخميس الموافق 28/6/2018، عقب انتهاء المصححين والمراجعين من كافة عمليات فرز ومراجعة درجات الطلاب، ورفع كشوفات أسماء الناجحين في الثانوية العامة بسوريا لاعتمادها رسميا، وأخيرا الإعلان عن أسماء أوائل شهادة البكالوريا 2018 بسوريا حسب المحافظة ثم تحميلها من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية في سوريا لنتائج الامتحانات.

بوابة النتائج الامتحانية السورية يمكن من خلالها الاستعلام عن نتائج البكالوريا الفصل الدراسي الثاني دورة 2018 برقم الاكتتاب خلال وقت قريب، وسنتابع تصريحات موقع الوزارة الرسمي حال ورود أي جديد عن نتيجة.