تراند اليوم : نتائج التحصيلي , نتائج قياس 2017 لجميع الطلاب السعوديين

إحتل مؤشر بحث قوقل في المملكة العربية السعودية كلمة نتائج التحصيلي , نتائج قياس التي يبحث عنها أكثر من 50 ألف سعودي.

عبَّر العديد من الطلاب عن تذمرهم بسبب التأخير في الإعلان عن نتائج قياس التحصيلي، وعبروا عن رغبتم في تحديد وقت محدد، يتم خلاله الإعلان عن النتائج، وقطع الطريق على الشائعات التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب الطلاب وزارة التعليم بتحديد موعد محدد يتم من خلاله الإعلان عن النتائج، وفي حالة التأخير لسبب ما يتم توضيح ذلك لوضع حد لحالة القلق التي يسببها الانتظار.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت، في وقت سابق، أن نتائج قياس التحصيلي التي انتهت في الفترة الماضية للعام الدراسي 1438، سوف يتم الإعلان عنها خلال ساعات، وينتظر جميع الطلاب داخل المملكة وسط ترقب وقلق شديد، إعلان النتائج التي سوف يتم عرضها على موقع قياس النتائج عبر الرابط التالي (هنا).

وقد قام موقع قياس التحصيلي منذ دقائق قليلة بالبدء في المؤشرات حول إعلان نتائج قياس لاختبارات التحصيلي للعام الجاري، وذلك بعد أن قامت بعض المواقع الإلكترونية بعرض نتائج القياس بشكل غير رسمي.