تراند اليوم : طريقة عمل السمبوسة

سمبوسة باللحم.. يعد طبق السمبوسة من الأطباق الجانبية الشهية والمحببة للجميع، لسهولة تحضيره وتناوله أيضاً، حضري وصفة السمبوسة باللحم.

المقادير

السمبوسك -عجينة: 1 Kg

الزيت النباتي: كوبان

لحم مفروم: 500 gr

البصل: 1 pcs (مفروم)

ملح: رشّة (حسب الرغبة)

فلفل أسود: رشّة (حسب الرغبة)

زيت الزيتون: 4 ملاعق كبيرة

طريقة التحضير

1. في مقلاة توضع على النار، يُضاف زيت الزيتون، يُقلّب البصل، وبعد أن يذبل يُضاف اللحم المفروم، ويُنثر الملح والفلفل الأسود، وذلك حتى نضوج اللحم، واقتراب لونه إلى البنّي.

2. تُفرد عجينة السمبوسك، تُحشى باللحم والبصل، وتُلفّ على شكل مثلّثات.

3. تُقلى في زيت حار وتوضع على ورق نشاف وتقدم في طبق التقديم.