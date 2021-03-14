شكرا لبحثكم عن خبر نقل أحلام الى المستشفى بصورة عاجلة بعد تعرضها لحادث مؤلم..لن تصدق ماحدث لها ( فيديو وصورة ) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت الإعلامية الأردنية أحلام العجارمة، عن تعرضها لإصابة في ظهرها أثناء ركوبها الخيل. ونشرت “العجارمة”، في مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”، لها أثناء تلقيها العلاج فور إصابتها. وعلقت “العجارمة”، قائلة:”الحمد الله على كل شي، إصابة في ظهري أثناء ركوبي الخيل اليوم”، فيما تفاعلت مع الفيديو، الإعلامية علا الفارس، التي كتبت في تعليقها:” ييييييي علي سلامة قلبك إن شاء الله، ما في أصعب من هالإصابات، الله يعديها على خير”. وكانت الإعلامية الأردنية أحلام العجارمة، عملت في قنوات عدة مذيعة وصحفية في قسم الأخبار والبرامج، منها تلفزيون دبي وقناة العربية، و قناة روتانا خليجية التي حققت لها حلمها بالجمع ما بين عالم الخيل الذي تحبه وتقديم البرامج. المصدر : صحيفة المرصد

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