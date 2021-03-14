تراند اليوم : دراسة في فرانكفورت: ممارسة الجنس مع غير الزوجة أو الزوج يهدد خطر الموت

برلين- الخليج 365:

أفادت مجلة الطب الجنسي بأن علماء جامعة فرانكفورت الألمانية درسوا حالات الوفاة التي تحصل خلال ممارسة العلاقات الجنسية، وتوصلوا إلى استنتاج فريد ومثير.

وبينت نتائج هذه الدراسة التي شملت 38 ألف حالة حصلت خلال الـ45 سنة الماضية، أن 99% من حالات الوفاة كان سببها المباشر ممارسة الجنس، حيث كانت حصة النساء 8 حالات فقط، في حين كان الباقي من الرجال.

واتضح للعلماء أن الرجال يقضون نحبهم بسبب العلاقة الجنسية أكثر من النساء بنسبة 11 إلى 1، عندما يكون متوسط عمر الرجل 57 سنة فأكثر.

وكشف العلماء الألمان الحقيقة القديمة المعروفة بأن خطر الموت خلال ممارسة العلاقات الجنسية مع غير الزوجة أو الزوج أمر واقعي، فنصف الرجال الذين شملتهم الدراسة قضوا نحبهم في أحضان نساء أصغر منهم سنا بعشرين سنة أو أكثر.

كما أكدت الدراسة أن معدل متوسط عمر الرجال الذين توفوا خلال ممارستهم هذه العلاقات كان 57.2 سنة، وأغلبهم من الذين يعانون من الوزن الزائد أو أمراض جدية مختلفة مثل تصلب الشرايين. وتسببت ممارسة الجنس لهم بتفاقم أمراض القلب والأوعية الدموية أو الجلطة الدماغية.

المصدر: ميديك فورم