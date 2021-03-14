تراند اليوم : لماذا تجبر الحامل على خلع مجوهراتها عند الولادة؟

القاهرة- الخليج 365:

يعتبر الإنجاب أصعب مرحلة قد تمر بها المرأة خلال حياتها، لذلك تقوم الممرضات أثناء تحضيرها للولادة بعدة أمور قد تثير الاستغراب.

ومن أبرز التحضيرات، خلع وإزالة كل المجوهرات والإكسسوارات التي تتزين بها المرأة، سواء في أصابع اليدين أو القدمين أو حول الرقبة والرسغين والأذنين، كونها تزيد احتمالات الإصابة بالتهابات لأنها غير معقمة.

وبما أنها مصنوعة من معادن مختلفة، يمكن أن تتفاعل بسرعة مع أي اختلاف في درجة الحرارة.

وقد تؤدي التفاعلات الكيميائية لبعض الإكسسوارات إلى تورّم أو مشاكل في الجلد، وربما يترتب عن ارتداء المجوهرات والإكسسوارات في غرفة الولادة خدوش أو جروح.

وفي حال حدوث أي مضاعفات أثناء الولادة قد يكون خلع المجوهرات ضروريا وصعبا في آن واحد، لذلك من الأفضل القيام بالخطوة احتياطيا.

وعادة تُخلي المستشفيات والعيادات مسؤوليتها عن فقدان المجوهرات أثناء عملية الولادة.