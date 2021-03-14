تراند اليوم : من هي المغنية العالمية الأعلى دخلاً؟

لوس أنجلوس - رويترز

بفضل ألبوم (ليمونيد) وجولات غنائية عالمية، أصبحت المغنية #بيونسيه أعلى النساء أجرا في عالم الموسيقى العام الجاري متفوقة على البريطانية أديل، ومغنية البوب تيلور سويفت، وفقا للترتيب السنوي الذي نشرته مجلة #فوربس، الاثنين.

وقالت المجلة إن بيونسيه حققت نحو 105 ملايين دولار من مبيعات قياسية وجولتها الغنائية (فورميشن).

وتملك بيونسيه دار "إيفي بارك" للأزياء ولها استثمارات أخرى.

وجاءت #أديل في المركز الثاني بدخل يقارب 69 مليون دولار، بينما احتلت #سويفت صاحبة الصدارة في العام الماضي المركز الثالث بحوالي 44 مليون دولار .

واحتلت المغنية الكندية #سيلين_ديون المركز الرابع بنحو 42 مليون دولار.