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تراند اليوم : من هي المغنية العالمية الأعلى دخلاً؟

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لوس أنجلوس - رويترز

بفضل ألبوم (ليمونيد) وجولات غنائية عالمية، أصبحت المغنية #بيونسيه أعلى النساء أجرا في عالم الموسيقى العام الجاري متفوقة على البريطانية أديل، ومغنية البوب تيلور سويفت، وفقا للترتيب السنوي الذي نشرته مجلة #فوربس، الاثنين.

وقالت المجلة إن بيونسيه حققت نحو 105 ملايين دولار من مبيعات قياسية وجولتها الغنائية (فورميشن).

وتملك بيونسيه دار "إيفي بارك" للأزياء ولها استثمارات أخرى.

وجاءت #أديل في المركز الثاني بدخل يقارب 69 مليون دولار، بينما احتلت #سويفت صاحبة الصدارة في العام الماضي المركز الثالث بحوالي 44 مليون دولار .

واحتلت المغنية الكندية #سيلين_ديون المركز الرابع بنحو 42 مليون دولار.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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