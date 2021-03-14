تراند اليوم : حذاء مبتكر يخفي بداخله عالماً للجاسوسية..يشمل وحدة USB !

واشنطن- الخليج 365:

يمكن للكثيرين أن يعتقدوا، للوهلة الأولى، أن أمامهم زوجا عاديا من الأحذية السوداء، ولكنها في الحقيقة قد تخفي بداخلها "عالما للجاسوسية".

صمم الإسكافي أوليفر سويني في لندن حذاء مبتكرا، يمكن العثور بداخله على "ثروة" من أجهزة التجسس الصغيرة، تتضمن وحدة USB، وخاتما للدفع الذكي، وأصغر هاتف بالعالم، ويتم إخفاء جميع الأجهزة تحت نعل الحذاء.

ويعرض الآن للبيع زوج "الأحذية الجاسوسة"، على غرار أدوات جيمس بوند، ويأتي بسعر عال يبلغ نحو 2636 دولارا.

وصُنع هذا الزوج من الأحذية من ألياف كيفلر، وهي علامة تجارية للألياف الاصطناعية، ويمكن استخدامها لقطع الخشب أو البلاستيك، وحتى في حال وجدت نفسك مقيدا فإن هذه الأحذية ستكون أفضل حل بالنسبة لك.

ويتضمن الحذاء أصغر هاتف في العالم، لا تتعدى أبعاده حجم الإبهام. ويمكن لزوج الأحذية أيضا تخزين 6 أدوات، ويمكن اختيارها من ضمن مجموعة تشمل أصغر هاتف في العالم وجهاز تتبع وخاتم الدفع الذكي "كيرف" وسكين الجيش السويسري، وكشاف إضاءة ووحدة USB، بالإضافة إلى بوصلة وكاميرا فيديو مصغرة وبخاخ ما بعد الحلاقة وقلم مصغر، وصندوق أقراص دوائية.

وقد صنع زوج الأحذية من جلد الغزلان الحمراء الاسكتلندية، وكل حذاء يستغرق أسبوعين ليتم صنعه يدويا من قبل الخبراء، ويمكن أيضا إدراج البيانات الخاصة في الحذاء بحسب الرغبة، بداية من اسمك إلى فصيلة دمك.