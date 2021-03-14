تراند اليوم : افتتاح أول صالون تجميل للمحجبات في نيويورك من قبل شابة مسلمة

نيويورك- الخليج 365:

افتتحت شابة أميركية من أصول مسلمة أول صالون تجميل خاص بالنساء المحجبات في نيويورك بل وربما في الولايات المتحدة.

وقالت صحيفة «نيويورك بوست» إن هدى قوهشي، التي ترتدي هي نفسها الحجاب، عانت من انعدام صالون مخصص للمحجبات لكون كل الصالونات في الولايات المتحدة مختلطة.

وأضافت خبيرة التجميل «كنت أواجه دائماً صعوبات في العثور على صالون يخدمني حتى لو تعلق الأمر بقصة شعر بسيطة».

وقالت قوهشي، المتزوجة والأم لثلاثة أطفال، إنها سمعت قصصاً فظيعة لا تنتهي عن نساء مسلمات تعرض بعضهن للطرد من بعض الصالونات.

وتتذكر هدى (37 عاماً) «ذات مرة، قررت الذهاب إلى صالون حلاقة. وعندما مر رجل، كان عليّ أن أضع حجابي فوق شعري المبلل وأركض إلى الغرفة الخلفية».

وتضيف أنها قررت بعد هذه التجربة أن لا تقوم بذلك مرة أخرى.

ويقع صالون التجميل، الذي يحمل اسم «لجمالك»، في حي بروكلين الشهير في نيويورك. وسيحمي الصالون عميلاته من نظرات الرجال من خلال باب مظلم يفتح على منطقة الاستقبال ويحجب النظر إلى الصالون.

وتؤكد هدى «نريد أن يكون بمقدور النساء المجيء والإحساس بالاسترخاء».

ويوفر الصالون العناية بشعر الرأس وإزالة الشعر بالشمع، والعناية بالوجه والجسم، مع توفير خدمات فريدة من نوعها مثل الحناء والأظافر وتشكيل الحاجبين.

ولن يقتصر المحل على خدمة النساء المسلمات بل سيقدم خدماته لبنات حواء من مختلف الديانات والأعراق والقوميات.