تراند اليوم : ارب ايدول الحلقة الاخيرة .. ارب ايدول 4 Arab Idol الحلقة الاخيرة أونلاين

متابعات_الخليج 365/ تنطلق الليلة في برنامج ارب ايدول الحلقة الاخيرة من الموسم الرابع والذي تنقله قناة ام بيس ي على الهواء مباشرة،وموقع شاهد نت على الشبكة العنكبوتية؛حيث يتنافس ثلاث مشتركين على اللقب إثنيين منهم من فلسطين وواحد من اليمن.

ومن المقرر أن يحضر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحلقة الاخيرة من ارب ايدول لهذا الموسم ،بمشاركة محبوب العرب الفنان الشهير محمد عساف الذي فاز بنفس اللقب قبل عامين.

كما ستشهد الحلقة الاخيرة من ارب ايدول حضور الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب حيث ستقدم وصلة غنائية ضمن البرنامج.وعلى صعيد المشتركين صعدت الجماهير نسب التصويت لمؤيديها بهدف تحقيق النصر ونيل كل منهم لقب ارب ايدول بالحلقة الاخيرة من الموسم الرابع.

وحال فاز أحد المشتركين الفلسطينين فهذا يعني أن فلسطين ستحصل على لقب ايدول الثاني في تاريخها بعدما حصل عليه الفنان محمد عساف.

ومن الجدير بالذكر أن برنامج Arab Idol من البرامج الرائدة في العالم العربي، أطلقت مجموعة MBC النسخة العربية منه ليحقق في المواسم الثلاثة الماضية أعلى نسبة مشاهدة وصلت إلى أكثر من 200 مليون مشاهد، تخللها تغطية إعلامية واسعة في لبنان والعالم العربي،وتضم لجنة التحكيم النجمين اللبنانيين وائل كفوري ونانسي عجرم، والفنانة الإماراتيةة أحلام والموزع الموسيقي حسن الشافعي، حيث يستمر أحمد فهمي في تقديم حلقات البرنامج والعروض المباشرة.

​المشاهدة من هنا