تراند اليوم : إيفانكا ترامب وابنتها في المحكمة

وكالات/الخليج 365/

في يوم خصصته لابنتها، اصطحبت إيفانكا ترامب طفلتها أرابيلا للمحكمة العليا في واشنطن، بغرض تعليمي يتمثل في إطلاعها على النظام القضائي الأميركي.

ورافقت أرابيلا والدتها لحضور جلسة استماع، حيث استمعت لمناقشات شفوية أمام قضاة المحكمة العليا الثمانية، وفق ما نقل موقع "دايلي ميل".

وظهرت أرابيلا، البالغة من العمر خمسة أعوام، مبتسمة وهي تغادر الجلسة، على الرغم من أن الجلسة قد تكون مملة بعض الشيء لطفلة بهذا العمر.

يذكر أن جد الطفلة، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كان قد انتقد النظام القضائي الأميركي في أكثر من مناسبة،ووصفه بالـ"مفكك".