تراند اليوم : وفاة الفنان محمد نجم بعد صراع مع المرض

القاهرة/ الخليج 365

توفي اليوم الأربعاء الفنان الكبير محمد نجم عن عمر يناهز 75 عاماً بعد صراع مع المرض, حيث كان يرقد فى أحد مستشفيات حي الدقي منذ فترة قصيرة للعلاج.

وكانت إحدى الصور المحزنة قد انتشرت على مدار الساعات القليلة الماضية للنجم الكوميدى الكبير محمد نجم من داخل العناية المركزة بالمستشفى التى يتعالج فيها.

كان الفنان الكوميدى الكبير محمد نجم أحد رواد الكوميديا المسرحية قد أصيب بجلطة دماغية الثلاثاء قبل الماضى دخل على أثرها أحد مستشفيات الدقى، وقام وفد من نقابة المهن التمثيلية بقيادة الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية وعضوية الفنانة نهال عنبر بزيارته بالمستشفى للإطمئنان عليه وسط تكتم شديد من أسرة الفنان الكوميدى الكبير.

ويذكر أن الفنان الكبير محمد نجم اكتسب شهرته من خلال الأعمال المسرحية الكوميدية التى قدمها مثل مسرحيات "عش المجانين"، "أعقل يا مجنون"، "عبده يتحدى رامبو"، "أولاد دراكولا"، "البلدوزر" وغيرها.