تراند اليوم : شاومينج تسريب امتحان اللغة الانجليزية للثانوية العامة 2019 ..( بالغش اتجمعنا ) تسريب امتحان الانجليزى ثانوية عامة 2019

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم بتداول شاومينج تسريب امتحان اللغة الانجليزية للثانوية العامة حيث ننشرلكم نحن نموذج إجابة إمتحان اللغة الإنجليزية ( الإنجليزي) للثانوية العامة المقرر عقده خلال ساعات هو التحدي القادم بين وزارة التربية والتعليم وصفحة ( شاومينج بيغشش ثانوية عامة) على الفيسبوك ، وذلك بعدما قامت الصفحة بنشر نموذج إجابة امتحان اللغة العربية قبل بدء الوقت الرسمي للإمتحان بدقائق قليلة جدا ، وهو ما أثار غضب الكثير من الطلاب الذين فوجئوا بأن الإمتحان قد تم تسريبه بالفعل وأن مجهودهم طول العام قد حط في التراب ، كما أثارات تلك التسريبات العديد من التساؤلات .

حول كيفية تسريب النموذج الرسمي لإمتحان وزارة التربية والتعليم لمادة اللغة العربية رغم التشديدات الأمنية التي أعلنتها الوزارة ,تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، صورة لورقة الأسئلة والأجوبة النموذجية زعموا أنها لامتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة “نظام حديث” المقرر أداءه غدا الثلاثاء، وذلك من خلال موقع قام بتسريب الامتحان بالأجوبة الخاصة به ,تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صور امتحان الإنجليزي للثانوية العامة المزمع بدء الامتحان فيه اليوم الثلاثاء، ولكن المثير في الأمر أن الامتحان معه ورقة الإجابة النموذجية، وذلك من خلال موقع قام بتسريب الامتحان بالأجوبة الخاصة به.

تسريب امتحان اللغة الانجليزية 2019 “الأنجلش قبل الامتحان بيوم”

وكانت وزارة التربية والتعليم ألغت امتحان التربية الدينية بسبب تسريب مادة الدين قبل موعد الاختبار بساعات، وقررت الوزارة إعادة الامتحان في 29 يونيو الحالي ,وتم القبض على أدمن صفحة بالغش اتجمعنا التي تسرب الامتحان بإجابته، واتهم بعض نواب البرلمان جماعة الإخوان وتركيا وقطر، بينما اتهم المتحدث باسم الوزارة “أهل الشر” بأنهم هم من قاموا بتسريب الامتحان، وذلك يعتبر تحدي واضح للحكومة والبلد بأثرها، من أدمن بالغش اتجمعنا ,فيما أكد البعض أن ما تم تداوله هو امتحان العام الماضى ,ومن المحتمل جدا أن تقوم هذه الصفحة بنشر تسريبات لنموذج أسئلة وإجابات إمتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2019 نظام حديث ، وذلك حيث قام مدير الصفحة بنشر منشورات على الصفحة تفيد بأن العمل جار على قدم وساق لتنظيم وبدء نشر نماذج إجابات إمتحانات الثانوية العامة وكان هذا قبل إمتحان اللغة العربية بيومين تقريبا ، وبالفعل قبل بدء الإمتحان بدقائق قامت الصفحة بتسريب نموذج الإمتحان الرسمي والمعتمد من الوزارة وأثارت هلعا كبيرا بين الطلاب .

ومع إقتراب موعد الإمتحان بدء الطلاب يتوافدون على صفحات الغش المخالفة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ويتسائلون عن نموذج إجابة امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2019 ، لكن بيان الشرطة المصرية التي أعلنت فيه بأنها قامت بالقبض على مدراء تلك الصفحات قد يكون هو السبب في إحتمالية عدم تسريب الإمتحان هذه المرة تسريب امتحان الانجليزي 2019 ورغم تسريب العديد من النماذج الغير مؤكدة حتى الأن على بعض المواقع تفيد بأنها توقعات لإمتحان اللغة الإنجليزية إلا ان صفحة شاومينج لم تم بنششر أي تسريبات متعلقة بإمتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2019 حتى الأن وموقعنا ينشر لكم مراجعة حصرية، وذلك بعد إعلان وزارة الداخلية عن قبضها على مدير الصفحة وبدء التحقيق معه في هذه الحادثة التي تعتبر جريمة بكل المقاييس تم وضع صورة أصلية لامتحان اللغة الانجليزية حيث يمكنكم مراجعتها وتنزيلها علي جهازكم .

ويقدم لكم موقعنا مراجعة بسيطة لمادة اللغة الانجليزية لطلاب الصف الثالث الثانوي 2019 وبعد الانتهاء من المذاكرة جيدا يرجي الاستطلاع عليها، حيث قام بوضعها بعض من المدرسين الكبار في مادة اللغة الانجليزية.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أنه جار التحقيق والتعرف على مصدر نشر الورق، مؤكدا أن الطالب الذي قام بالنشر سوف يتم القبض عليه خلال دقائق معدودة.

يأتي ذلك وسط توافد الطلاب اليوم الأربعاء 12 يونيو، لأداء الامتحان في مادة «الإنجليزي» فقط.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة لـ 669.749 طالبة وطالبة منهم 264.653 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية و118.071 طالبة وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات) و268.938 طالب وطالبة في الشعبة العلمية (علوم).

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبة وطالبة (STEM) في 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالب وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طالب وطالبة، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالب وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالب حتى تاريخه.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالي: 704 لجنة سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

كما بلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغت عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين في لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشارك، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات 896 استراحة.

وأعلن خالد عبد الحكم، إنه تم تخصيص الأرقام التالية للتواصل مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة للعمل على سرعة حل المشكلات التي قد تطرأ خلال أعمال الامتحانات سواءً من الطلاب أو من السادة العاملين بلجان سير الامتحان، وهي: 27957305، و27941089، و27957592، و27957628، كما تم تخصيص خط ساخن (19151) لغرفة عمليات الإدارة المركزية للأمن، ورقم للفاكس هو (27957431).

أكد نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة خالد عبد الحكم، أنه سيكون في كل مدرسة بامتحانات الثانوية العامة 5 عصيان إلكترونية و5 أعضاء أمن يستخدمون هذه العصيان للتأكد من عدم وجود أي وسائل إلكترونية للغش مع الطلاب.

وأضاف عبد الحكم، أن التأمين بالكامل مسئولية الشرطة وإذا وقعت أي أحداث شغب تبدأ الوزارة تطبيق إجراءاتها الاحترازية الجديدة.

وقد اكد نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة خالد عبد الحكم ، إنه سيكون فى كل مدرسة بامتحانات الثانوية العامة 5 عصيان إلكترونية و5 أعضاء أمن يستخدمون هذه العصيان للتأكد من عدم وجود أى وسائل إلكترونية للغش مع الطلاب.

وأضاف عبد الحكم، أن التأمين بالكامل مسئولية الشرطة وإذا وقعت أى أحداث شغب تبدأ الوزارة تطبيق إجراءاتها الاحترازية الجديدة

