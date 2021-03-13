تراند اليوم : عيد الفطر ببلجيكا 2019 ،، اول ايام عيد الفطر ببلجيكا 2019

يبحث مسلموا بلجيكيا عن أول ايام عيد الفطر السعيد عقب تباين الاراء حول أيامة ، ويحي أكثر من 628,751 مسلم من السنة والشيعة والعلوين في بجليكيا عيد الفطر السعيد بعد انتهائهم من صيام شهر رمضان المبارك.

وفقاً للتقديرات الفلكية فإن أول أيام عيد الفطر في بلجيكا 2019 سوف يكون يوم الثلاثاء الموافق الرابع من يونيو، وهو ما يعني أن اليوم الاثنين هو آخر أيام شهر رمضان المبارك.

وأكد المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث أن الحسابات الفلكية الدقيقة بالنسبة لهلال شهر شوال لعام 1440هـ (2019) تشير الى اقتران القمر على الساعة 10:02 حسب التوقيت العالمي الموحد (جرينتش GMT) من يوم الإثنين (03) حزيران/يونيو2019م الموافق 29 رمضان 1440هـ أي ما يوافق الساعة 13:02 حسب التوقيت المحلي لمكة المكرمة.