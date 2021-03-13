تراند اليوم : ضبط متسول راتبه 1850 دينار أردني ويمتلك 3 سيارات فارهة

عمان - الخليج 365

ضبطت دائرة مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، اليوم الثلاثاء، متسولاً يملك بحوزته 185 دينار أردني، خلال ممارسته التسول من الناس في أحد مناطق العاصمة عمان.

وبحسب موقع "رؤيا" فإن الشخص المتسول يتقاضي من 1850 دينار أردني من مصادر دخل أبنائه، ويمتلك 3 سيارات فارهة من خلال جمعه تبرعات غير مشروعة مستغلاً أوراقاً غير مصدقة كانت بحوزته. وفقاً لما أورده موقع "رؤيا"

وأضافت الدائرة أن المتسول يحصل شهريًا على دخل من خلال أبنائه المسجلين في الضمان الاجتماعي والموظفين رسميًا لدى جهات رسمية معتمدة بقيمة 1850 دينارًا أردنيًا.