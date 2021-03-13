تراند اليوم : وفاة عريس واصابة عروسته إثر حادث انقلاب "سيارة الزفاف"في مصر

القاهرة/ الخليج 365

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، من بينهم عريس، وأصيب آخرون في محافظة سوهاج المصرية، جنوبي البلاد، إثر حادث انقلاب "سيارة الزفاف".

وأفاد موقع "المصري اليوم" بأن التحقيقات الأولية تشير إلى أنّ سيارة زفاف العريس وعروسته انقلبت بهم وسقطت داخل قناة مائية، مضيفاً: "توفي 3 أشخاص وأصيبت العروس وفتاة أخرى بحالة إغماء".

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء هشام الشافعي، إخطاراً من مأمور مركز طهطا، بانقلاب سيارة زفة عريس وعروسته وسقوطها داخل ترعة الإبراهيمية.

وأشارالمصدر الى أنّ الحادث وقع بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق، مردفاً: "نتج عن الحادث مصرع 3 أشخاص وإصابة فتاتين".

وأضاف أنه تم انتشال الجثث والمصابتين، ونقلهم إلى مستشفى طهطا العام، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في أسباب الحادثة.

وتشهد مصر حوادث مرورية كثيرة بسبب قلة الالتزام بقواعد القيادة، وسوء حالة بعض الطرق، وقلة الحرص على إجراء الصيانة الدورية للسيارات.

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