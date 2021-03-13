تراند اليوم : صيف ساخن جدا: درجات الحرارة في السعودية والعراق تتخطى الـ 55.6 مئوية

غزة / الخليج 365

شهد بداية فصل الصيف 2019 الذي سيعلن عن نفسه في 21 من شهر يونيو الجاري، ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة والتي سجلت مستوى غير مسبوق في الكويت التي سجلت السبت أعلى درجة حرارة في العالم.

وتستمر موجة الحر في الارتفاع حيث بلغت درجة الحرارة 52.2 درجة مئوية في الظل بمنطقة مطربة شمالي الكويت، ظهر السبت.

وفي السعودية، سجلت درجات الحرارة في محافظة المجمعة مع بدايات دخول الصيف إلى 55 درجة مئوية.

أما العراق، فقد سجلت محافظة ميسان جنوبي البلاد رقما قياسيا جديدا بأعلى درجة حرارة على وجه الأرض، الجمعة، حيث بلغت 55.6 درجة مئوية.

وتعاني بلاد الخليج مناخا شديد الحرارة، حيثُ تلامس حاجز 50 درجة على المناطق الداخلية للكويت وشرق السعودية وجنوب العراق.

ويسود طقس حار في كل من قطر والبحرين والإمارات، مع ارتفاع بنسب الرطوبة السطحية، مما يزيد الشعور بالأجواء الحارة.

ولا تختلف حالة الطقس في دول المغرب العربي، حيث تسيطر موجة حارة على كل من تونس و ليبيا، مع نشاط في الرياح الجنوبية المثيرة للغبار والأتربة.