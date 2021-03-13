تراند اليوم : وفاة طالبة بالثانوية العامة بسبب التوتر

القاهرة - الخليج 365

توفيت طالبة في الثانوية العامة مساء أمس الجمعة اثر تناولها جرعة زائدة من المسكنات داخل منزلها بمحافظة الشرقية في مصر.

وتلقت مديرية أمن الشرقية، اخطارا من مأمور مركز شرطة أبوكبير باستقبال مستشفى أبوكبير المركزي لفتاة تدعى "أ.م.م" طالبة بالثانوية العامة مقيمة بقرية هربيط التابعة لمركز أبو كبير جثة هامدة، إثر تناولها جرعة زائدة من أدوية المسكنات بعد شعورها بألم في البطن، ما أدى لإصابتها بنزيف في المعدة وتوفيت إثرها وفق ما ذكرت صحيفة الوطن المصرية

وبانتقال قوة من الشرطة وسؤال "أسرة" الفتاة، أفادوا بأنها كانت تستعد للامتحانات وشعرت بحالة من التوتر والخوف ومكثت تذاكر دروسها لفترات طويلة دون أن تتناول أي أطعمة أو مشروبات ما أدى لشعورها بألم في البطن، وتناولت أدوية مسكنة لتهدئتها لكن حالتها تدهورت واشتكت من آلام حادة في المعدة، وأثناء نقلها من المنزل إلى المستشفى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثمان، حيث من المقرر ان يتم دفنها بعد ظهر اليوم السبت.