منوعات

تراند اليوم : مريم سيدة تركية مصابة بالسرطان نصحها الأطباء باسقاط جنينها التوأم.. فحدثت المعجزة ( صور )

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

غزة / الخليج 365

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قصة السيدة التركية مريم المصابة بمرض السرطان واكتشفت أنها حامل بتوأم ونصحها الأطباء بإجهاض حملها.

وتسرد مريم، لوكالة الأناضول،  أنها أثناء تلقيها العلاج من سرطان الثدي اكتشفت أنها حامل بتوأم، نصحها الأطباء بإسقاط الجنينين، ولكنها رفضت، وقررت إنجاب الطفلين.

وأضافت مريم، "أخبرني الأطباء أن حالتي ساءت، وطلبوا مني إسقاط الأجنة، ولكن رفضت ذلك، كنت أتلقى العلاج الكيماوي وأنا حامل، كان الامر صعباً جداً.

 وتتابع ، أطفالي كانوا أملي بالحياة، ومصدر قوتي في محاربة المرض، واليوم أرى أني نجحت في محاربة المرض بفضل طفلي الإثنين، وصحتي وصحتهم ممتازة والحمد لله رب العالمين".

مريم وطفليها.jpg
 

مريم وطفليها2.jpg
مريم وطفليها1.jpg
مريم وطفليها3.jpg
مريم وطفليها4.jpg
 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

قد تقرأ أيضا