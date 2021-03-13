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تراند اليوم : شاهد- ظاهرة غريبة شكلتها طائرة قطرية أثناء تحليقها

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غزة/ الخليج 365

نقلت وسائل اعلام مقطع فيديو, استطاع فيه مصور ألماني توثيق لقطات مذهلة، كونتها طائرة قطرية خلال تحليقها، تمثلت برسم ألوان قوس قزح أثناء طيرانها.

وأفادت "القناة العربية لشبكة تلفزيون الصين الدولية" بأن الظاهرة الضوئية النادرة، تحدث عندما تتشكل طبقة عادية مخروطية قرب الشمس عبر زاوية خاصة، حيث يمكن أن تعكس الضوء المنبعث من أشعتها، ما يخلق تأثير قوس قزح ملون.

وتنتج ظاهرة قوس قزح أو ما يسمى بقوس المطر عن تحلل ضوء الشمس الأبيض بسبب انكساره خلال قطرات المطر إلى ألوان الطيف السبعة مجتمعة على شكل قوس نصف دائري.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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