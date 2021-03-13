تراند اليوم : 7 نصائح لتجنب السمنة وزيادة الوزن خلال أيام العيد

غزة/ الخليج 365

تشكل فترة الأعياد تحدياً صعباً خصوصاً بالنسبة للذين يودون تخفيف وزنهم أو من يخشون الزيادة في الوزن، قدم (ويب طب) أهم النصائح لجعل العيد أكثر صحة:

1- اختاروا بحكمة

قبل البدء بتناول الطعام، ألقوا نظرة على المائدة العامرة بالأطعمة المتنوعة والدسمة، لكي تقوموا باختيار الأطعمة التي ترغبون بتناولها.

اختاروا الأطعمة التي تغريكم وبموجب ذلك اسكبوا في طبقكم منها.

2- طبق واحد يكفي

حاولوا أن تملؤوا طبقكم مرة واحدة فقط، لا أكثر.

3- عليكم بشرب الماء

حاولوا أن تشربوا كوباً من الماء قبل البدء بتناول الطعام.

4- تناولوا السلطة

إذا كنتم تشعرون بالجوع بعد الانتهاء من تناول وجبة الطعام في طبقكم، حاولوا أكل السلطة أو الخضار المقطعة أو أي شيء أقل ضرراً من الأطعة الدسمة.

يجدر بنا التنويه إلى حقيقة أن بعض السلطات قد تشكل فخاً من السعرات الحرارية، إذ أنها قد تحتوي على الصلصة الغنية بالدهون أو المكسرات أو الفاكهة وغيرها.

5- وزعوا بواقي الطعام

قوموا بتوزيع ما تبقى من الطعام على الضيوف، وبالتالي فإن المستضيفين لن يتبقى لهم طعام غني بالدهون والسعرات الحرارية، ليتناولوه في الأيام القادمة.

6- التزموا بقواعد التغذية السليمة

حتى إذا بالغتم في الأكل خلال وجبة العيد، وقمتم بتناول الطعام دون أن تتحكموا بأنفسكم، ودون أن تعيروا الكميات التي تأكلونها أي أهمية، لا تنسوا بأن غداً هو يوم جديد.

لذا اتبعوا مبادئ التغذية السليمة والصحية، ولا تخضعوا للإغراءات فقط بسبب عثرة واحدة.

7- حافظوا على نشاطكم

حاولوا أن تستغلوا أيام العيد والأيام التي تليها في الخروج لرحلات المشي، التي تمتعكم من جهة، وتسهم في حرق السعرات الحرارية الفائضة، من جهة أخرى.

تحمل الأعياد في جعبتها الكثير من الأطعمة المغرية التي تقدم خصيصاً في هذه المناسبة، ما يجعل من السهل فقدان السيطرة، إلا أنك تستطيع تجنب كل ذلك إذا اتبعت ما سبق ذكره وبسهولة.