تراند اليوم : جنوب إفريقيا.. هروب 14 أسداً من محمية طبيعية

جنوب افريقيا/ الخليج 365

دعت السلطات الإفريقية ،أمس الاحد،السكان المحليين إلى توخي الحذر وذلك لهروب 14 أسدا من حديقة الحياة البرية جنوب إفريقيا.

ووفقاً للسلطات الأفريقية، فان الاسود هربت من حديقة كروجر الوطنية، وهي أكبر المحميات الترفيهية في البلاد. وتم رصدها قرب منجم لأنشطة التعدين في إقليم ليمبوبو على الحدود مع موزمبيق.

وأوضحت وزارة التنمية الاقتصادية والبيئة والسياحة أنها خصصت حراسا ميدانيين لمراقبة تحركات الأسود قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقالت التنمية الاقتصادية إن مسؤولي الحياة البرية سيحرصون على اصطياد تلك الأسود حية، وإعادتها إلى الحديقة.