تراند اليوم : الدول التي اعلنت عيد الفطر 2019

ننشر لكم رورانا الاعزاء اسماء الدول التي اعلنت عيد الفطر 2019 ، فبين الثلاثاء والأربعاء تتباينت الآراء الفلكية حول أول أيام عيد الفطر المبارك، كما انقسم الفلكيون في دول مختلفة بين اليومين بشأن الظروف العلمية لرصد هلال شهر شوال لعام 1440هـ.

عيد الفطر يوم الأربعاء

صعوبة رؤية الهلال يوم الاثنين 29 رمضان والموافق 3 يونيو، السبب وراء توقع مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير في السعودية، أنّ يكون الأربعاء هو أول أيام عيد الأضحى، وأوضحت في بيان لها أنّ الرؤية يوم الاثنين ستكون صعبة إلى مستحيلة، وأنّ المعطيات الحسابية تفيد بأنّ الاقتران المركزي سيحدث الساعة 1:02 ظهرًا، والهلال سيغرب بعد الشمس بـ4 دقائق وذلك عند الساعة 6:49 مساءً.

وفي 30 مايو نشر مركز الفلك الدولي بيان مجلس الأئمة الفدرالي الأسترالي، الذي أعلن من خلاله مفتي القارة الأسترالية أنّ عدة رمضان هي 30 يوما وأنّ عيد الفطر سيكون يوم الأربعاء 5 يونيو وذلك لاستحالة رؤية الهلال من أستراليا يوم الإثنين.

وهو الرأي الذي يميل إليه مركز الفلك الدولي، وهو مركز علمي رسمي يتخذ من مدينة أبوظبي مقرا له، إذ قال في بيان قبل 17 يومًا إنّ رؤية الهلال غير ممكنة يوم الإثنين بجميع الوسائل من قارة أستراليا وآسيا وأفريقيا وأوروبا، في حين أنّ رؤية الهلال ممكنة في بعض الأجزاء الغربية من القارتين الأمريكيتين باستخدام التلسكوب فقط وذلك بصعوبة بالغة في حالة صفاء الغلاف الجوي فقط، ورؤية الهلال بالعين المجردة غير ممكنة من أي يابسة في العالم يوم الإثنين، فهي ممكنة من أجزاء من البحر غرب المحيط الهادئ فقط.

والأسبوع الماضي، ناقش المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي الموعد المتوقع لعيد الفطر (شوال 1440هـ)، في حلقة بثها المرصد عبر قناته على "يويتيوب" حول"هل هو يوم الثلاثاء 04 يونيو 2019 أم الأربعاء 05 يونيو 2019"، وقال إنّه وفقًا للحسابات الفلكية فسيكون يوم الأربعاء.

وأرجع الاختلاف بين الفلكيين إلى عدة أسباب، بينها تبني فلكيون الرأي الفقهي الذي يقول إنّه لا يشترط رؤية الهلال ولكن يكتفى بوجود القمر بعد الشمس، وعليه توقعوا أنّ رمضان 29 يوما، وأكد أنّ المسألة فقهية ليس للفلكي القول الفصل فيها.

وأوضح مركز الفلك أنّه بالنسبة للدول التي بدأت رمضان يوم الإثنين، والتي تشترط رؤية الهلال لدخول الشهر الجديد فمن المفترض أنّ تُكمل عدة رمضان ثلاثين يوما وأن يكون يوم الأربعاء 05 يونيو غرة شهر شوال (يوم العيد). أما بالنسبة للدول التي تكتفي بوجود القمر بعد غروب الشمس فوق الأفق أو تكتفي بالحسابات الفلكية التي تبين أن هناك إمكانية لرؤية الهلال من مكان ما في العالم مساء يوم الإثنين، فمن المفترض أن يكون رمضان فيها 29 يوما وأن يكون يوم الثلاثاء 04 يونيو يوم العيد.

وفيما يتعلق بالدول التي بدأت شهر رمضان يوم الثلاثاء، ومنها بروناي وباكستان وبنجلادش وإيران وسلطنة عمان والمملكة المغربية، فسيتم تحري هلال شهر شوال يوم الثلاثاء 04 يونيو، وستكون رؤية الهلال ممكنة في ذلك اليوم منها، وعليه من المتوقع أنّ يكون يوم العيد في تلك الدول يوم الأربعاء 05 يونيو، وقد أصدر البيان ووقع عليه 30 متخصصا من 14 دول.

كما أعلن الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، الخميس، أنّ أول أيام عيد الفطر (الموافق الأربعاء المقبل) عطلة رسمية في أنحاء البلاد.

عيد الفطر يوم الثلاثاء

ذكرت الجمعية الفلكية ابن الهيثم الجزائرية، استنادا إلى الحسابات الفلكية الدقيقة، أنّ يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2019، أول أيام عيد الفطر المبارك بالجزائر، أما في حال تحقق الرؤية الشرعية، فإنّ الأربعاء 5 يونيو هو أول أيام العيد، وفقًا لصحيفة الشروق الجزائرية.

واختلفت جمعية فلكية أخرى في الجزائر على تحديد اليوم، إذ ذكرت جمعية الشعرى لعلم الفلك، أنّ يوم الأربعاء 5 يونيو، سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، بناء على استحالة رؤية هلال شوال يوم الإثنين 03 يونيو، ما يستوجب إتمام شهر الصيام إلى 30 يوما بالجزائر والبلدان التي تعتمد على الرؤية المباشرة للهلال.

والثلاثاء أيضًا، أشار إليه الدكتور محمد جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمصر، إذ قال إنّ غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر سيوافق العام الحالي يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو القادم فكليا، مؤكدا أنّ رمضان هذا العام سيكون 29 يوما فقط، وصلاته ستكون في تمام الساعة 05.19 صباحا بمدينة القاهرة.