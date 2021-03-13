تراند اليوم : بالفيديو: عساف... "بصراحة" تحقق المليون الثالث في غضون ثلاثة أيام

الخليج 365/

أعلنت شركة "بلاتينوم ريكوردز" للإنتاج والتوزيع الموسيقي إطلاق أغنية جديدة للفنان الفلسطيني محمد عساف بعنوان: "بصراحة". والتي حققت لحتى اللحظة المليون الثالث في غضون ثلاثة أيام.



وسيتمكّن الجمهور من مشاهدة فيديو كلمات الأغنية من خلال منصّة "يوتيوب"، على قناة "بلاتينوم ريكوردز"، والإستماع إليها عبر الإذاعات العربية.

وقال عساف إنّ نجاح أغنيته السابقة "مكانك خالي" التي سجّلت نحو مئة مليون مشاهدة عبر "يوتيوب" دفعه إلى التعاون مرة جديدة مع الشاعر رامي العبودي والملحّن علي صابر والموزع عثمان عبود.



وعن أسباب تقديمه للمرّة الثانية أغنية باللهجة العراقية، اعتبر عساف أنّ الموسيقى لا حدود أو حواجز لها، مشيراً إلى أنّه سيغنّي كل اللهجات إسعاداً للجمهور خصوصاً أنّ الفنّ يوحّد الناس ويجمعهم.

على صعيد آخر، يستعد عساف للمشاركة في مهرجانات "موازين"، "جرش"، و "بعلبك"، إضافة إلى إحيائه عدداً كبيراً من الحفلات في عدد من الدول العربية والغربية خلال الأسابيع المقبلة.