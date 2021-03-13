تراند اليوم : نتائج السادس الابتدائي 2019 في كركوك وواسط والقادسية والبصره

نحمل لكم في ملفات درايف نتائج السادس الابتدائي الدور الاول في كركوك وواسط والقادسية والبصره وباقي ا لمحافظات التي لم تظهر فيها حتى الأن ،وننشر لكم نتائج الصف السادس الابتدائي 2019 الدور الاول جميع المحافظات التي صدرت بها النتائج، ونترقب الآن ظهور نتائج السادس ابتدائي 2019 بعد أن تعلن عنها وزارة التربية العراقية،فكل ما عليكم من أجل استظهار نتائجكم في مختلف المحافظات، هو الدخول علي الروابط التي نرفقها إليكم، وحين توفر نتاءج السادس الابتداءي ستتمكنوا من الحصول عليها بكل سهولة.

نتابع معكم علي مدار الساعة كافة أخبار العراق، وظهور نتائج سادس ابتداءي دور أول 2019 عبر موقع النجاح، وموقع السومرية نيوز، والذين سيقوما بتوفير النتيجة بعد أن تعلم وزارة التربية العراقية 2019 عن نهاية عمليات التصحيح وتحميل النتائج للطلاب، حيث تتم عمليات تصحيح امتحانات الدور الأول، علي أقصي سرعة، ليتم إعلان الاسماء في نتيجة الصف السادس ابتدائي بالاسم والرقم الامتحاني بجميع محافظات العراق، مثل الأنبار، وكربلاء، وبغداد، وكل المحافظات.

ظهور نتائج تربية دهوك الدور الأول الآن السادس الابتدائي 2019، فيمكنكم بكل سهولة الحصول علي نتائجكم من خلال الرابط الذي نرفقه إليكم أدناه.

نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2019:

سنتابع معكم من خلال هذا التقرير ظهور نتائج السادس ابتدائي الدور الأول 2019 عبر موقع وزارة التربية والتعليم، حيث يمكنكم الاستعلام عن النتائج عند ظهورها عبر المواقع التي سنرفقها إليكم، ونتعرف الآن علي النتائج التي ظهرت، والنتائج التي لم تظهر كالتالي:

نتيجة السادس ابتدائي دور أول 2019 الرصافة الأولي “ظهرت”.

نتائج الصف السادس ابتدائي 2019 الكرخ الأولي “ظهرت”.

نتائج السادس ابتداءي 2019 المثني “ظهرت”.

نتائج السادس الابتدائي دهوك 2019 “ظهرت” من الرابط التالي، رابط نتائج الدور الأول دهوك.

نتيجة الدور الأول 2019 سادس ابتدائي الرصافة الثانية “ظهرتر”.

نتيجة الصف سادس ابتدائي 2019 دور أول الكرخ الثانية “ظهرت”.

نتيجة الصف السادس دور أول محافظة السليمانية “ظهرت”.

نتائج الدور الأول في محافظة الأنبار “ظهرت”.

نتائج الصف السادس في محافظة كربلاء “ظهرت”.

نتيجة السادس الابتدائي 2019 محافظة بغداد “ظهرت”.

نتائج السادس ابتدائي 2019 محافظة الديوانية “ظهرت.

نتائج سادس ابتدائي الدور الاول محافظة البصرة “ظهرتر”.

روابط مواقع نتائج السادس ابتدائي 2019 وزارة التربية العراقية

سنرفق إليكم الآن من خلال الروابط التالية نتائج السادس الابتدائي العراق 2019، حيث سنوفر إليكم موقع وزارة التربية العراقية، وموقع النجاح، وموقع ناجح، موقع السومرية نيوز، فكل ما عليكم للحصول علي النتيجة هو اتباع الآتي:

الآن الخطوات المبسطة لاستظهار النتيجة

أولاً: الدخول علي أحد الروابط السابقة.

ثانياً: يمكنكم تحميل النتيجة، أو الاستظهار.

ثالثاً: للاستظهار إدخال الرقم الامتحاني، والاسم ثلاثي، والبريد الإلكتروني، واختيار المحافظة.

بعد أن عرضنا إليكم كيفية استظهار النتائج، وكذلك طريقة الحصول علي نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 من موقع وزارة التربية العراقية، من لديه أي استفسار يمكنه ترك تعليق في نهاية التقرير، حيث نقوم بالتواصل معكم حين تواجدنا، وسنقوم بالرد علي كافة استفساركم بخصوص شوكت ظهور نتائج الامتحانات، وكذلك سنرفق إليكم روابط أخري لتحميل النتائج مباشرة للمحافظة التابعين لها.

ظهرت اليوم الأحد 26 من مايو 2019 نتائج الصف السادس ابتدائي بمحافظة المثني 2019 الدور الأول، وذلك بنسبة نجاح وصلت إلي 71 بالمئة، لتكون أعلي نسبة نجاح في المحافظات التي ظهرت حتي الآن، فيمكنكم الحصول علي النتائج من خلال الروابط التي أرفقناها إليكم أعلاه.