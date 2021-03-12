تراند اليوم : ارتفاع ضغط الدم: مرض قاتل يجب التعامل معه بجدية!

وكالاتمشرق نيوز

يشتكي الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم من مرض "ارتفاع ضغط الدم". وذلك راجع إلى عدة عوامل.إلا أن الكثير من المرضى ليسوا على وعي بخطورة هذا المرض، الذي يمكن في بعض الأحيان أن يكون قاتلا.

يكون ضغط الدم في حالة مثالية عندما تكون نسبته تترواح حوالي 120 على 80 . وعادة ما يقوم الطبيب بقياس ضغط الدم عند زيارته لأول مرة.

ولا يقتصر ذلك على طبيب القلب أو الأمراض الباطنية، بل أن قياس ضغط الدم يتم بشكل روتيني لأنه قد يحدث في كثير من الأحيان، كما يوضح البروفيسور راينر دوزيش من مستشفى جامعة بون.

وفي حالة الإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم من الدرجة الأولي تصل القيم المسجلة إلى مابين 140-159 و90-99.

ويعاني في ألمانيا حوالي 35 مليون شخص من ارتفاع ضغط الدم وذلك له علاقة كبيرة بالتقدم في السن أيضا،على حد تعبير دوزيش، الذي يقول:" عندما يأتي شخص في عمر 50 أو 60 عاما إلى العيادة لأي سبب ما، فغالبا ما يكون هذا المريض يعاني أيضا من ارتفاع ضغط الدم".

ويعتبر ارتفاع ضغط الدم أحد العوامل الخطيرة لأمراض القلب والأوعية الدموية. وهي الأمراض المسؤولة عن معظم الوفيات في ألمانيا.

تشخيص بالصدفة

يورغن فيبر كان يبلغ من العمر ثلاثين سنة فقط عندما لاحظ طبيبه بأنه يعاني من ارتفاع ضغط الدم. وذلك خلال فحص روتيني. ولم يسبق ليوغن أن قام قبلها بقياس ضغط الدم، لأنه كان يعتبرنفسه شابا وبالتاي لن يكون عرضة لمثل هذا المرض.

ولكن القيم التي تم تشخيصها كانت عالية جدا، حيث وصلت إلى 90-160.وفي ذلك الوقت لم يكن يورغن،الذي يبلغ من العمر الآن 75 سنة، يشتكي من أي آلام :" عادة ما يشعر الشباب براحة أكبر عندما يكون ضغط الدم مرتفع عندهم. وهكذا كان شعوري أيضا."

وقد نشرت منظمة الصحة العالمية (WHO) قائمة بقيم ضغط الدم، حددت فيها بداية ارتفاع ضغط الدم بقيمة 90- 140

ما هي دلالة القيمتين؟

يسجل جهاز ضغط الدم قراءتين، الأولى وهي الأعلى تمثل ضغط الدم الانقباضي، والثانية وهي الأقل تمثل الضغط الانبساطي. وتمثل القيمة المنخفضة الضغط الأساسي، الذي تتعرض له الأوعية الدموية بشكل مستمر.

هذا في حين أن القيمة المرتفعة تمثل حالة قيمة ضغط الدم في حالة انقباض. وفي هذه الحالة يقول دوزيغ :"يدق القلب بحوالي 60-80 مرة في الدقيقة". ويقوم الطبيب عند الفحص بضخ نسبة معينة من الضغط في الدورة الدموية ليتم تسجيل القيمة العليا>

أسباب ارتفاع ضغط الدم

أسباب ارتفاع ضغط الدم عند يورغن فيبر ترجع، على حد تعبيره، إلى عوامل وراثية:"كان والدي وجدي يعانيان أيضا من ارتفاع ضغط الدم.هذا بالإضافة إلى الإجهاد في الحياة اليومية"

وهناك أيضا العديد من العوامل الأخرى المسببة للارتفاع ضغط الدم وعلى رأسها السمنة وعدم ممارسة الرياضة واستهلاك الكحوليات بشكل منتظم. وحتى العادات الغذائية قد يكون لها تأثير على ارتفاع ضغط الدم".

ولهذا يحذر الأطباء من آثار استخدام الكثير من الملح في الطعام: "إن إفراز الملح وتنظيم ضغط الدم لهما ارتباط وثيق جدا.

ويؤكد دوزينغ على خطورة الإفراط في استخدام الملح في الطعام حيث يقول:"أنا شخصيا أعتقد أنه لا جدال في أن الملح هو أحد العوامل التي المسؤولة عن ارتفاع حالات الإصابة بارتفاع ضغط الدم."

أرقام مثيرة للقلق

في البلدان الصناعية يأتي ارتفاع ضغط الدم على رأس لائحة الأمراض الأكثر انتشارا. ولكن الجدير بالذكر هو أن نصف المصابين لا يعرفون ذلك.

وفي دراسة أجريت قبل بضع سنوات لمقارنة حالات ارتفاع ضغط الدم في بلدان مختلفة يقول دوزينغ بأن ألمانيا كانت تعتلي لائحة الدول الأكثر إصابة بهذا المرض، حيث جاءت في مرتبة قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية أخرى.

ولكن يعاني أيضا العديد من الناس في بلدان أخرى من ارتفاع ضغط الدم، كما يضيف دوزينغ: "في منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج و الصين ينتشر المرض بشكل كبير بنسبة تقدر بحوالي 20 إلى 30 في المائة من مجموع السكان.

وترتفع هذه النسبة مع التقدم في السن، حيث تصل عند الأشخاص ما بين خمسين وستين سنة إلى حوالي 50 في المائة."

طرق العلاج

في حال اكتشاف ارتفاع ضغط الدم ينصح الأطباء المرضى بتغيير نمط حياتهم. وذلك مثلا عن طريق التخلص من السمنة واتباع حمية غذائية. هذا بالإضافة إلى التوقف عن التدخين و الكحوليات و القهوة والتقليل من الملح في الطعام.

كما ينصح الأطباء أيضا بالاسترخاء ولاستجمام وعلاوة على ذلك توجد هناك العديد من الأدوية، التي تعمل على التخفيف من ارتفاع ضغط الدم.

وفي حالة عدم نجاعة الأدوية يمكن للمرضى أيضا تتبع بعض طرق العلاج الحديثة، التي تعتمد على آليات متطورة تعمل على تحديد دقيق لأسباب ارتفاع ضغط الدم وتستطيع بالتالي مواجهتها بدقة عالية.

ولكن دوزينغ يشكك في نجاعة هذه الطرق، التي يعتبر أنها لازالت في الطور التجريبي ولم تثبت فاعليتها بشكل ملموس.

القاعدة الذهبية

ولهذا تبقى القاعدة الذهبية هي: " التقليل من الملح، الرياضة، الحركة ، التقليل من شرب الكحول،خفض الوزن" هذا ما ينصح به دوزنيغ بشكل خاص ويضيف:"إن وزن الجسم وضغط الدم يسيران جنبا إلى جنب. فعندما يزيد وزن الجسم يرتفع ضغط الدم وعندما ينخفض الوزن ينخفض ضغط الدم أيضا."

يورغن فيبر يأخذ الدواء للتخفيف من ارتفاع ضغط الدم.ولكنه يلتزم أيضا بنصائح الأطباء: "أنا أكل بشكل صحي جدا، أتحرك كثيرا، وأقوم أيضا بالاسترخاء ".

بالإضافة إلى ذلك يقوم يورغن بقياس ضغط دمه مرتين في اليوم . ويسجل الجهاز قيمة تصل إلى حوالي 140-75، وهو ما يعتبر ارتفاع ضغط دم طفيف.