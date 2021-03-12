تراند اليوم : الشاي الأخضر يقتل الشيخوخة

كد خبراء في الصحة والتغذية، حسب دراسة صدرت حديثا، أن الشاي الأخضر يقضي على الكثير من أعراض الشيخوخة، فيحمي الجلد من تأثيرها، ويخفف الكوليسترول ويساعد على حرق الدهون كما أنه يوفر العديد من العناصر الغذائية للإنسان.

ويكتشف الجديد من فوائد الشاي الأخضر كل يوم، فهذا النوع من الشاي يتربع من حيث الفوائد على أنواع الشاي الأخرى، إذ يؤدي تناوله 3 مرات يوميا إلى حرق نحو 200 سعر حراري، وهو ما يسرع عملية التمثيل الغذائي بسبب تأثير الشاي الأخضر المضاد للأكسدة.

كما أنه يخفض مستوى السكر في الدم، ويمنع تكون الجلطات الدموية غير الطبيعية، ويحمي أيضا من أعراض التسمم الغذائي.

ورغم الفوائد المتعددة للشاي الأخضر، إلا أن الشاي الأسود يظل الأكثر شيوعا وشهرة، لأنه في اعتقاد البعض يعيد الصفاء إلى الذهن.

وينصح الخبراء خلال شهر رمضان بالإكثار

