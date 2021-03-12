تراند اليوم : بحث: الرجل الأوروبي زاد طوله خلال قرن

بريطانيا/والات مشرق نيوز



أشار بحث جديد نشر، الاثنين، إلى أن متوسط قامة الرجل الأوروبي ارتفع بشكل مفاجيء 11 سنتيمترا بالمقارنة من بداية 1870 إلى 1980 مما يعكس تحسنا كبيرا في الصحة في شتى أنحاء المنطقة.

وعلى عكس التوقعات وجدت الدراسة أيضا أن متوسط القامة تسارع خلال الفترة التي تشمل الحربين العالميتين والكساد العظيم عندما كان من المتوقع أن يحد الفقر وترشيد استهلاك الطعام وصعوبات الحرب من نمو الناس.

وقال الباحثون إن هذا التقدم السريع ربما يرجع إلى قرار الناس بأن يكون لديهم عدد أقل من الأطفال خلال هذه الفترة واتضح سابقا أن صغر حجم العائلة له صلة بزيادة متوسط الطول.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة أسيكس البريطانية، تيموثي هاتون، الذي رأس هذه الدراسة إن "الزيادة في قامة الإنسان مؤشر رئيسي للتحسن في متوسط صحة السكان".

وأضاف أن الدليل الذي يظهر ارتفاع متوسط قامة الرجل الأوروبي من 167 سنتيمترا إلى 178 سنتيمترا خلال مايزيد قليلا عن 100 عام يشير إلى أن البيئة التي تتحسن فيها الصحة وينحسر فيها المرض هي "أهم عامل منفرد وراء زيادة الطول".

وحللت الدراسة بيانات عن متوسط قامة الرجل عند سن 21 تقريبا من 1870 إلى 1980 تقريبا في 15 دولة أوروبية، ونشرت الدراسة على الإنترنت في دورية وثائق أوكسفورد الاقتصادية.

وقال الباحثون إن هذه الدراسة لم تتناول إلا الرجال لصعوبة الحصول على بيانات تاريخية موسعة عن قامة المرأة.

ووجد الباحثون أن قامة الرجل زادت في المتوسط 11 سنتيمترا خلال مايزيد قليلا عن قرن ولكن كان هناك اختلاف من دولة لأخرى.