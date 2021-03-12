تراند اليوم : دراسة: نسبة الاكتئاب النفسي بين النساء والرجال متقاربة

توصل العلماء الأمريكيون إلى استنتاج مفاده أن نسبة الرجال الذين يعانون من حالات الاكتئاب قد تكون متطابقة مع نسبة النساء اللواتي يعانين من هذه الحالة النفسية. وجاءت هذه الدراسة بناء على اضافة أعراض الاكتئاب غير التقليدية مثل العدوانية والأرق الى أعراض الاكتئاب التقليدي، حيث استخلص العلماء أن نسبة النساء والرجال الذين يعانون من الإكتئاب النفسي متطابقة تقريبا. و قد خضعت حوالى 3310 نساء و2382 رجلا لدراسة بينت أن نسبة 33% من النساء و31% من الرجال يعانون من الاكتئاب غير التقليدي. وأشارت الدراسات السابقة الى أن النساء عرضة للإصابة بالاكتئاب اكثر من الرجال بنسبة الضعف. ووفقا لوكالة رويترز للأنباء فإن أعراض الاكتئاب لدى الرجال تختلف عن تلك التي تظهر عند النساء. وتجدر الاشارة الى أن الرجال كالعادة أقل استعدادا لوصف أعراضهم بشكل مفصل للأطباء.

